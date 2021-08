Acri città della musica concertistica. Al via la nona edizione del Campus Festival

ACRI (CS) – È giunto alla nona edizione il Campus Musica Acri, organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Acri.

Sotto l’abile direzione artistica del M° Angelo Arciglione, pianista acrese dalla brillante carriera internazionale, appassionato divulgatore musicale e didatta di riferimento, l’associazione continua la sua missione di diffusione della cultura musicale con proposte di altissimo livello.

Il fitto calendario delle masterclass ospita dal 20 al 30 agosto 2021 ben 13 docenti-concertisti di fama e più di 70 giovani musicisti provenienti da varie parti d’Italia. Complementari alla formazione sono i 7 appuntamenti concertistici dell’International Campus Festival, fulcro della manifestazione. Questi i numeri di un’edizione particolarmente ricca.

A fare da scenario alla manifestazione il pittoresco borgo di Acri (CS), alle pendici della Sila Greca, con il suggestivo Palazzo Feraudo, sede dei corsi, e le piazze del centro storico, palcoscenico dei concerti.

Il concerto speciale di apertura del Festival, atteso per domenica 22 agosto alle 21 in Piazza G. Falcone, accanto al monumentale Palazzo Sanseverino-Falcone, vede protagonista il Direttore Artistico, Angelo Arciglione, che dedica alla sua città alcune delle più belle pagine di Schumann e Chopin. Il recital pianistico sarà preceduto da una degustazione di “Archeo-Vini” della rinomata cantina Acroneo e si terrà a conclusione del percorso artistico “Borghi e Solidarietà” ideato dall’Amministrazione Comunale di Acri nei giorni 21-22 agosto.

Gli appuntamenti successivi vedono protagonisti i migliori allievi del Campus che si esibiranno nel chiostro di Piazza San Domenico: lunedì 23 Flauti e Violini (masterclass di Giulia Baracani e Michele Marasco, Alberto Maria Ruta e Rossella Bertucci), martedì 24 Campus all’Opera (masterclass di Francesca Sassu), giovedì 26 Clarinetti e Sassofoni (masterclass di Leonardo Cattedra, Danilo Guido e Francesco Salime), sabato 28 e domenica 29 (masterclass di Angelo Arciglione), lunedì 30 Archi (masterclass di Luigi De Filippi, Stefano Delle Donne, Sandro Meo). I concerti si terranno alle ore 21 a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti covid e saranno preceduti da prove di giovani allievi aperti al pubblico dalle ore 18.

Entusiasta il direttore artistico: “Tre sono gli ingredienti su cui si basa il Campus Musica Acri: la qualità artistica dei docenti e concertisti, l’apporto umano di ciascun musicista, il borgo di Acri che rende speciale il tutto. Oggi il Campus compie nove anni. Si è svolto anche l’anno scorso, nonostante il Covid. Quest’anno, a sorpresa, abbiamo avuto il 50% in più di iscrizioni!”

Il Campus conferma la partnership ormai consolidata col Comune di Acri e il Rotary Club di Acri. Quest’anno si avvale inoltre del sostegno della Fondazione Carical.