Acri, tesi di laurea in antropologia diventa libro sulla pratica dell’affascinu. Giovedì 13 la presentazione

ACRI (CS) – Una tesi di laurea che diventa un libro che è soprattutto un omaggio alle tradizioni del proprio paese. E’ questa l’evoluzione che ha fatto “Formule magiche, culti e usanze del popolo acrese“, indagine e studio” della giovanissima Ylenia Le Pera (classe 2000), tratto dalla sua tesi di laurea incentrata su un’analisi antropologica definita della popolazione di Acri, appena pubblicato per la casa editrice Orizzonti Meridionali – Edizioni Alimena.

Il lavoro si sviluppa partendo da uno studio teorico sull’antropologia medica, per poi spostarsi sull’inquadramento geografico e storico del contesto d’indagine ed infine si concentra sulle credenze, i mali, le erbe officinali che il popolo osservato usa per guarire: il canto alla luna per curare i porri, il filo di carrozza nell’acqua per tagliare “i vermi intestinali”, e soprattutto il vero protagonista dello studio, il rituale dell'”affascinu“, rimedi di un tempo passato che ancora, in alcune famiglie, si tramandano di generazione in generazione. Quest’ultima indagine è accompagnata da interviste sia a guaritrici che a giovani fruitori.

Il libro sarà presentato giovedì 13 luglio alle ore 18.00 presso il Palazzo Sanseverino Falcone di Acri, alla presenza di Mario Bonacci, assessore comunale alla cultura e Giuseppe Cristofaro, presidente della Fondazione “V. Padula” e naturalmente dell’autrice. Interverranno Vito Teti, noto antropologo e docente dell’università della Calabria, Angelo Vaccaro, naturalista e divulgatore culturale, Franco Alimena, editore del volume, Alessandra Pettinato, presidente Associazione T.A.M.M. APS per le letture del testo, e Angelo Gaccione (alla chitarra, accompagnamento musicale).

L’AUTRICE

Ylenia Le Pera, nata ad Acri (CS) nel luglio del 2000, è laureata in Beni Culturali presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Campus di Ravenna, con tesi in Antropologia Culturale. Attualmente frequenta il Master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, della Fondazione Italia – USA, presso la quale ha anche vinto il Premio America Giovani per il talento universitario. Tra i suoi grandi interessi l’arte, la ricerca e la scrittura.