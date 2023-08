Ad Acri tutti pazzi per Luigi Strangis. All’artista lametino il Riccio d’Argento dei migliori live dell’anno

ACRI (CS) – Dopo il grande successo di Geolier, altra serata da incorniciare con il concerto di Luigi Strangis, nell’ Anfiteatro di Acri, secondo appuntamento della sezione estiva dedicata alla nuova musica d’autore italiana della trentasettesima edizione di Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più note.

Nell’accogliente centro turistico a pochi chilometri da Cosenza, Fatti di Musica 2023 ha messo in programma tre eventi in collaborazione con DeDo Eventi di Alfredo De Luca e il Comune di Acri: il live di Luigi Strangis, quello di Barreca il 17 agosto ad ingresso libero e, infine, il live attesissimo di Salmo per il 27 agosto con biglietti Ticketone. Nell’altro magico scenario del Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, invece arriveranno il 16 agosto Carl Brave e la sua numerosa band, il 18 agosto Mannarino con “Corde 2023” e il 19 agosto Aiello, la star di “casa”.

Cantante, autore, compositore e polistrumentista, Luigi Strangis ha infiammato i suoi fan giunti ad Acri anche da fuori regione con tutti i già numerosi successi contenuti nell’album “Voglio la gonna” e nell’Ep “Strangis”, fino ai nuovissimi “Adamo ed Eva”, che ha aperto il concerto, e “Tulipani Blu” in duetto con Matteo Romano, altra promessa della musica italiana ospite del live ad Acri. L’uno dietro l’altro, tra viruosismi alla chitarra, performance da rockstar e ovazioni dei numerosi fan, Luigi ha eseguito le sue hit, da “Muro” a “Chissenefrega”, da “Rumore” a “Tienimi stanotte” con il coro e le luci dei telefonini dell’anfiteatro tutto a cantare e ondeggiare.

A Luigi Strangis, per il secondo anno consecutivo, è stato consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live dell’Anno nella sezione Nuova Musica d’Autore Italiana, “per essersi confermato artista e musicista completo, capace di coinvolgere nei suoi live, con uno stile originale ed una possente energia, oltre che un pubblico di giovanissimi anche spettatori di ogni fascia d’età”. Prima e dopo il concerto, con la dolcezza e la disponibilità che hanno conquistato il pubblico e la giuria di Amici, Luigi non si si è risparmiato, rimanendo insieme ai suoi fan per foto, abbracci e autografi.

Dopo il live di Luigi Strangis, Fatti di Musica proseguirà con tre appuntamenti ad ingresso libero all’interno di “Porto a Sud”, il nuovo festival del Comune di Catanzaro: 12 agosto concerto di Sergio Cammariere, 13 agosto concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe, 14 agosto concerto dell’ Orchestraccia. Numerose sono, infatti, le interazioni con altri festival calabresi nella sezione “Fatti di Musica & Friends” come gli eventi predisposti per Varia di Palmi, patrimonio Unesco, tra cui spicca il 15 agosto ad ingresso libero in Piazza 1° Maggio il live di Tony Hadley con la sua The Fabulous TH Band, tra i principali eventi internazionali dell’estate in Calabria.