Aghia Sophia Fest, a Carlopoli “Parole e suoni a due passi dalle nuvole”

CARLOPOLI (Cz) – Prende le mosse da un’idea del collettivo e associazione culturale “Il filo di Sophia”, Aghia Sophia Fest, una due giorni di musica, filosofia, incontri, all’insegna della contaminazione tra le arti e con la ritrovata voglia di stare insieme. Una sorta di rito collettivo, sapiente e allegro, per scacciare il turbamento causato dal demone pandemico, con la mente finalmente sgombra, il corpo steso in mezzo all’erba e lo sguardo rivolto verso il cielo. Lì, dove osano le nuvole, che vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono di tutte le forme, di tutti i colori. Anche di quelli che stai immaginando tu, proprio tu, che sei a due passi dalle nuvole, ma, spesso, non te ne accorgi.

L’evento si terrà sabato 24 e domenica 25 luglio, nella meravigliosa cornice dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo, alle porte di Carlopoli, in provincia di Catanzaro, immersi nel verde, importunati dalla storia, ammaliati dalla sacralità di pietre che parlano. Anzi, cantano pure, e lo fanno al ritmo dei nostri desideri. E, nella triste epoca delle nuvole uniformi, cosa c’è di più sacro dei nostri desideri?