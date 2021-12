Ai BoCS Art di Cosenza la mostra internazionale “Water Weighs”

COSENZA – Sarà inaugurata il prossimo 20 dicembre alle ore 18:30 presso il BoCS Art Museum di Cosenza la mostra itinerante “Water Weighs: Tracing Underwater memory, the sea’s life and its corporality”, che è stata organizzata nell’ambito del progetto europeo MAREBOX (www.marebox.eu).

Cosenza rappresenta la terza e ultima tappa della mostra che, dopo essere stata esposta prima a Salonicco e poi a Berlino, presenterà alla comunità le opere realizzate da artisti internazionali. Ogni opera racconta, da un diverso punto di vista, le attuali sfide riguardanti il Mar Mediterraneo e le culture che gravitano intorno ad esso, sfruttando la capacità unica dell’Arte di veicolare messaggi importanti a vari livelli.

Il progetto MAREBOX mira, infatti, alla creazione di collaborazioni attive tra i protagonisti dell’arte, della cultura, della scienza e dell’industria, unendoli sotto l’obiettivo unico di salvaguardare e proteggere la cultura marittima e la salute del Mare, ma anche di connettere le popolazioni del Mediterraneo al proprio passato, presente e futuro, rendendo accessibile e di lunga durata il grande Patrimonio marittimo che esse condividono.

Questo obiettivo è stato perseguito anche grazie al Programma di Residenza Artistica Multidisciplinare che si è svolta a Cosenza a cavallo tra giugno e luglio 2021, con il patrocinio del Comune di Cosenza che ha concesso l’utilizzo delle Residenze Artistiche BoCS Art. Due settimane di incontri, contaminazioni, scambi di idee e seminari che hanno visto 20 artisti, provenienti da tutto il mondo, collaborare con creativi ed esperti di varie discipline per affrontare i temi e le sfide che riguardano il mare e la cultura subacquea. Questo, insieme ai luoghi mozzafiato che il nostro territorio calabrese offre, hanno fornito ai team multidisciplinari la “giusta ispirazione” per la realizzazione delle esperienze artistiche innovative creando connessione tra cultura e contenuti audio-visivi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 21 dicembre fino al 30 aprile 2022, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Nel periodo natalizio visite guidate durante l’orario pomeridiano (16:00-19:00) e aperture straordinarie 6, 8 e 9 gennaio 2022 (16:00-19:00).

Appuntamento a lunedì 20 dicembre alle ore 18:30 presso il BoCS Art Museum di Cosenza per l’evento di inaugurazione.