Ai Ruderi di Diamante Madame chiude il Tirreno Festival 2023

La cantautrice e rapper Madame sarà una delle protagoniste del gran finale della programmazione estiva dell’area archeologica della costa tirrenica il prossimo 22 Agosto.

L’evento rientra nel programma del Tirreno Festival, realizzato con il contributo della Regione Calabria, il patrocinio del Comune di Diamante e con la direzione artistica di Alfredo De Luca, e sarà realizzato in stretta collaborazione con Publiepa Srl – eventi e comunicazione, ed E20 srls, che si affacciano nuovamente al Teatro dei Ruderi dopo il successo di Aka7even nel 2021, a dimostrazione di grande sinergia tra promotori dello spettacolo dal vivo nella nostra regione.

Madame regina di Spotify

Madame ha pubblicato il suo secondo album “L’amore” (Sugar) a marzo. Dal mese di luglio, la cantautrice è in tour nelle più belle location outdoor d’Italia. Un nuovo progetto quello discografico e live per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Info e biglietti

I biglietti per la data di Madame del 22 Agosto 2023 sono disponibili su www.ticketone.it e sui circuiti di vendita Ticket Service Calabria ed ETES nonchè i punti della Costa Tirrenica autorizzati. Attesissimo Concerto quello di Madame che chiuderà una stagione piena di successi e record di presenze con numeri da incorniciare.