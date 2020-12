Aiello a Sanremo 2021

COSENZA – Ci sarà anche il cantautore cosentino Aiello fra i big in gara al Festival di Sanremo 2021. L’annuncio l’ha dato il conduttore Amadeus presentando su Rai 1 i 26 artisti in gara nel corso della finale di Sanremo Giovani 2020. E Aiello, intervenendo al Teatro del Casinò di Sanremo, ha così commentato il suo debutto all’Ariston. «Sarà un modo per abbracciare più persone possibili. Cercherò di fare una grande festa e divertirmi». Aiello porterà sarà in gara con il brano “Ora”.

Nato a Cosenza, classe 1985, Aiello – vero nome Antonio Aiello – è reduce dai successi del 2019 Arsenico (disco di platino) e La mia ultima storia, certificati disco d’oro, e da quello dell’estate 2020 Vienimi (A ballare), disco d’oro FIMI per le oltre 35.000 copie vendute. In autunno è uscito il suo ultimo singolo Che canzone siamo. Nel 2011 partecipa alle audizioni per la categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2011 ma non riesce a qualificarsi tra i finalisti.

Adesso l’appuntamento per lui, e per noi, è per il prossimo 2 marzo.

Questo il cast completo dei cantanti in gara a Sanremo 2021:

– Francesco Renga con “Quando trovo te”

– Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

– Gaia con “Cuore amaro”