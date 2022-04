Aiello pronto a portarci in Paradiso. Il 29 aprile esce il nuovo singolo del cantautore rendese

RENDE (CS) – Dopo un lavoro di grande ricerca e la scrittura di nuova musica, Aiello torna con l’intenzione di far emozionare con un nuovo singolo: “Paradiso” (per Columbia Records Italy/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 29 aprile!

Il brano, da oggi disponibile in pre-save e pre-add al link https://forms.sonymusicfans. com/campaign/aiello-paradiso/ , nasce dalla penna e dal cuore di Aiello, artista che a oggi ha collezionato oltre 195 milioni di streaming audio e video.

Paradiso è prodotta da Brail – produttore al fianco dell’artista da sempre – insieme a Michele Canova – producer che ha fatto la storia della musica italiana e che per la prima volta incontra Aiello in questo suo percorso artistico.

Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello fa della “contaminazione di generi” e del suo timbro vocale la sua cifra stilistica, distintiva. Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale. Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad alcuni singoli di successo come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, che gli sono valsi dischi d’oro e di platino. Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla cinquina della 65° edizione del David di Donatello. Nel 2021 AIELLO partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro. Attualmente è in pieno viaggio creativo, sta scrivendo musica nuova, nel mentre si prepara al suo primo tour nei club ormai alle porte.

Di seguito il calendario aggiornato delle date – alcune già sold out – del tour nei club di Aiello, organizzato da Vivo Concerti:

Mercoledì 27 aprile 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Sabato 30 aprile 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Lunedì 02 maggio 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall

Giovedì 12 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 | MILANO | Fabrique

Lunedì 30 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Martedì 31 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Sabato 04 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Domenica 05 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

Ph Aiello: Andrea Bianchera B.