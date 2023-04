“Al posto sbagliato-Storie di bambini vittime di mafia” in scena al Teatro Apollo

CROTONE – Gran finale, domenica 30 aprile, per la sezione OFF de “La rassegna “Crotone…Voglia di Teatro” dedicata ai giovani autori del territorio .

L’ultimo appuntamento, domenica 30 aprile, alle ore 18, sul palco del Teatro Sala Raimondi di Crotone (Kr) “Al posto sbagliato- Storie di bambini vittime di mafia”.

Monologo liberamente tratto dal libro di Bruno Palermo, di e con Francesco Pupa (è suo l’adattamento drammaturgico). Spettacolo prodotto dal TeatroRossosimona, direttore di produzione Lindo Nudo.

Una sigaretta accesa, un uomo di spalle, una nube di fumo. Un libro che si apre, un racconto che

inizia come una fiaba “C’erano una volta tre fratelli…”, la leggenda di tre cavalieri spagnoli, falsi miti e giuramenti d’onore che si rincorrono. Una mafia che ha sempre fatto proclami per il rispetto di donne e bambini, ma proclami e promesse mai mantenute. Le mafie hanno sempre ucciso i bambini. Un racconto che va dagli inizi delle mafie ai giorni nostri, storie di bambini a cui sono stati interrotti i propri sogni, storie di bambini che hanno cambiato la storia dell’Italia. Intrecci con avvenimenti storici e canti popolari. A raccontare sono il cliente di un negozio, il padre di una vittima, un prete, dei pentiti, un aedo, la lettera di un bambino, un magistrato. Le storie man mano prendono vita da un personaggio all’altro. A fare da collante una famosa agenda rossa, con il supporto di musiche, suoni e una scenografia fatta da cubi in continua trasformazione: un bancone di un negozio, un pulpito, delle montagne, una croce, una porta di calcetto, un pozzo.

Un viaggio che ci racconta le storie dei bambini e delle bambine, ma anche la storia e l’evoluzione

delle mafie, un viaggio forte, che si conclude al binario della legalità. Al posto sbagliato ci sono e ci saranno sempre assassini e mafiosi.

“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha avuto un inizio e avrà anche una fine” Giovanni Falcone.

Rassegna organizzata dalla GF ENTERTAINMENT e Finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito degli interventi di “Distribuzione Teatrale” e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Crotone.

Sul palco del Teatro Apollo saranno 8 gli appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie

Una sezione OFF con 5 appuntamenti e una sezione Per Famiglie con 3 appuntamenti (al Teatro Sala Raimondi) dedicato ai talenti e ai grandi artisti del nostro territorio, questi gli ingredienti del cartellone ideato da Gianluigi Fabiano.

Biglietti acquistabili on line al seguente: link http://bit.ly/3JYJwpp , oppure, in prevendita presso il “Bar Nettuno” a Crotone o direttamente presso il botteghino della Sala Raimondi il giorno dello spettacolo.