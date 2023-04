Al Rende Teatro Festival Andrea Delogu racconta le donne di 40 anni

RENDE (CS) – E dopo il successo di Beppe Grillo che ritorna al teatro, si va verso la fine della kermesse teatrale “Rende Teatro Festival”, patrocinata dall’omonimo Comune di Rende.

A completare il nutrito e tanto gradito cartellone degli eventi di questa edizione mancano soltanto altri due spettacoli (fuori abbonamento): Lino Guanciale per il 29 maggio e Andrea Delogu, attesa già per questo sabato 22 aprile.

La bella attrice che vediamo in giro per l’Italia, fa tappa al Tirreno Festival – di cui la kermesse è parte – progetto ideato dal direttore artistico Alfredo De Luca e co-finanziato dalla Regione Calabria, portando in scena lo spettacolo

“40 e sto”, un racconto esilarante delle donne che giungono alla soglia dei 40 anni. Un mix di sfumature ruotano attorno a questo particolare vortice di emozioni, perché questo traguardo esistenziale rappresenta inevitabilmente e paradossalmente il giro di boa. La scaletta è sempre la stessa per tutte: tiri le somme della vita vissuta, vai in crisi, rinasci anche, pensi alla libertà e all’indipendenza conquistate, ma anche a tutte le battaglie contro i luoghi comuni. La sua vita privata viene completamente messa a nudo, descritta in un viaggio interpersonale senza filtri alcuni dalla stessa.

Non ci resta che iniziare il conto alla rovescia per l’ingresso di Andrea Delogu al Teatro Garden di Rende.