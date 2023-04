Al Teatro Grandinetti gran finale di stagione con il ritorno di Biagio Izzo

LAMEZIA TERME – Ultimi tre grandi eventi in cartellone per la stagione teatrale Vacantiandu OFF realizzata dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta.

Mercoledì 26 aprile al Teatro Grandinetti ritorna la travolgente comicità di Biagio Izzo con il nuovo spettacolo “Balcone a tre piazze” per la regia di Pino L’Abbate. Una commedia brillante, leggera e divertente in cui il vero protagonista è proprio un balcone, un balcone un po’ affollato, dove – a causa di una bufera inaspettata che si abbatte su Napoli il giorno dell’antivigilia di Natale – si incontrano i vari personaggi e si susseguono i vari eventi della storia. Conosceremo un marito che deve rinunciare a un viaggio durante il quale sperava di riconquistare sua moglie; l’amante della vicina di casa, scappato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è rientrato prima del previsto. E quindi la vicina di casa venezuelana e suo marito e, ancora, un ladro in fuga dall’appartamento che era andato a derubare per vendetta. Tra equivoci e risate, il colpo di scena finale. Sul palco, insieme a Biagio Izzo, i bravissimi Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo.

Venerdì 28 aprile, sempre al Teatro Grandinetti, si rinnova l’appuntamento con la semifinale del Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” IX edizione, con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento e la produzione dell’associazione Calabria dietro le quinte – APS. Uno spettacolo esilarante presentato dal volto di Colorado Giovanni D’Angella e con ospite speciale il comico napoletano Salvatore Gisonna. Ad esibirsi undici cabarettisti provenienti da diverse città italiane: Alex Russo e Andrea Russo da Catania, Gennaro Angelotti da Caserta, da Napoli Gennaro De Sio, di Lorenzo Davide, Raffaele Nolli, Rosa Di Sciuva e Silvia De Papa, Teresa Di Florio da Salerno, Claudio Giglio da Pavia e Andrea Zimotti da Torino. Durante la serata una giuria composta da personaggi dello spettacolo e della cultura, selezionerà i quattro concorrenti che accederanno alla finalissima del 29 aprile al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Evento a ingresso gratuito, previa prenotazione.

Sabato 6 maggio, l’ultimo spettacolo della rassegna vedrà sul palcoscenico del Teatro Grandinetti la Compagnia degli Incamminati con una romantica commedia musicale dal titolo “… Fino alle stelle!” con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, regia di Raffaele Latagliata. È la storia di Tonino e Maria, lui cantastorie siciliano dall’animo poetico, lei fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo talento. I due, partendo dalla Sicilia senza un soldo in tasca, decidono di intraprendere un viaggio lungo tutta la penisola alla ricerca di fama e gloria. Tuttavia, il viaggio non sarà solo geografico attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita.

Continua l’iniziativa “Ti invito a teatro” promossa dalla compagnia teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera. L’iniziativa riserva fino a cento biglietti gratuiti per ogni spettacolo ed è rivolta a giovani studenti, a persone anziane e a coloro che appartengono a fasce sociali deboli per offrire loro la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Calabria e patrocinata dal Comune di Lamezia Terme.

Per richiedere il biglietto gratuito: ivacantusi@gmail.com oppure tel. 0968 23564 – cel. 327 1310708. Gli studenti saranno, invece, coinvolti dalla propria scuola.

Il programma completo su ivacantusi.com