Al Valentini-Majorana presentati i corsi ITS Cadmo Academy: alta formazione per le nuove tecnologie e opportunità di lavoro per i diplomati

L’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy ha presentato nell’Aula Magna dell’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero i Corsi di alta formazione post diploma.

L’area tecnologica n. 10 (“Tecnologia dell’Informazione, della Comunicazione e dei dati”) è quella di riferimento.

Attraverso i Corsi ITS, i giovani studenti hanno l’opportunità di acquisire alta specializzazione nelle nuove tecnologie, le competenze tecniche più richieste dalle aziende e la possibilità concreta di immettersi nel mondo del lavoro. La stretta sinergia instaurata tra ITS Cadmo e il mondo delle aziende mira proprio a realizzare queste finalità.

Rivolgendosi agli studenti il presidente della Fondazione ITS Cadmo Academy, Pasqualino Serra, ha sottolineato questi aspetti: “Vi si stanno offrendo delle opportunità. Oggi servono competenze e l’ITS è in grado di fornirle. Il percorso formativo non è rigido, ma flessibile. Dobbiamo tarare i percorsi formativi in base alle esigenze del territorio. Per questo il ruolo delle aziende è fondamentale”. I corsi ITS, di durata biennale consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole. A fare gli onori di casa, nell’incontro moderato dal giornalista Antonello Torchia, la dirigente dell’Istituto Superiore Statale “Valentini-Majorana”, Maria Gabriella Greco che, dopo aver evidenziato l’importanza delle opportunità offerte dall’ITS Cadmo Academy, si è soffermata sulla riforma dell’istruzione tecnico professionale che introduce il percorso 4+2. “Il quadriennale – ha detto la dirigente scolastica – essendo un’innovazione potrebbe spaventare, ma non è così. Le discipline sono ripartite in 4 anni con un monte ore rispettato ed un taglio laboratoriale”. “La Provincia di Cosenza ha creduto molto negli ITS” ha spiegato il coordinatore provinciale dell’ITS Academy Giorgio Durante.

In rappresentanza dei Centri per l’impiego della Regione Calabria era presente Giovanni Cuconato, responsabile Cpi Cosenza. Cuconato, con il supporto della referente per le politiche attive ed inclusive Sonia Brindisi, ha rimarcato i concetti chiave riguardo l’operatività del Centro per l’Impiego per la promozione degli Its: “Da tempo il Centro per l’Impiego attua, attraverso la rete territoriale, le politiche attive ed inclusive in favore degli studenti per una transizione consapevole dal mondo della scuola al mercato del lavoro. L’orientamento e l’educazione della nuova generazione all’occupabilità sul territorio, promuovendo la politiche attive, sono la nostra direttrice quotidiana”.“Le aziende – ha sostenuto il prorettore dell’Unical Francesco Scarcello – collaborano con l’ITS e con l’Università per costruire percorsi formativi tarati per il mondo del lavoro. Dopo il 4+2 ci si può iscrivere all’Università con la possibilità di farsi riconoscere alcuni crediti”. E ha sottolineato: “Quello che è importante è proprio il bagaglio di competenze che si acquisisce”. Si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle aziende che operano in sinergia con la Fondazione ITS Cadmo: Francesco Macrì, responsabile dell’area Competenze Digitali di Sinapsys – società del Gruppo Maggioli, Salvatore Iritano (Revelis Srl), presidente del Consorzio Hive Teach, Marco Carnuccio e Salvatore Monetti (NTT Data), Rino Covelli (DG Service) e Mattia Onorato (Randstad).

Oltre a docenti e studenti dell’IIS “Valentini-Maiorana” erano presenti alunni e referenti dell’ITI “Monaco” e dell’IIS “Marconi” di Cosenza e dell’IIS “F. Balsano” di Roggiano Gravina. I Corsi ITS Cadmo Academy, ai quali è possibile accedere con il diploma di istruzione secondaria superiore o laurea, formeranno le seguenti figure: Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0. Alla scadenza del bando di partecipazione ai Corsi ITS (15 dicembre 2024), sarà effettuata la selezione degli studenti per il biennio 2024-2026 e seguirà l’inizio dei percorsi. I corsi partiranno a Castrolibero, nella sede del Valentini-Majorana”, come anche a Lamezia Terme e a Soverato. Si può partecipare al bando direttamente dal sito www.itscadmo.it .