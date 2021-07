Al via la prima rassegna concertistica “Cultura in voce” di Marano Principato

MARANO PRINCIPATO (CS) – L’associazione Cultura in Voce è pronta per il debutto estivo con la prima edizione della Rassegna Concertistica Musicale che inizierà sabato 24 luglio, alle ore 18, nel cuore del Parco degli Elfi di Marano Principato, in cui si esibirà in apertura un quartetto di giovani clarinettisti.

E’ il primo incontro di musica dal vivo e all’aperto, a cui seguiranno una serie di date sino al prossimo 5 settembre.

L’iniziativa vedrà impegnati diversi musicisti, tra cui gli allievi del Conservatorio Musicale Stanislao Giacomoantonio di Cosenza, diretto dal M° Francesco Perri. “L’Associazione di promozione sociale Cultura in Voce è stata costituita nel 2017 per iniziativa di un gruppo di musicisti e appassionati di musica, ma persegue l’obiettivo di promuovere la cultura in tutte le sue forme. Cultura intesa come risorsa e creazione di valore – afferma il direttore artistico Giulia Tenuta, mezzosoprano professionista. La finalità, quindi, è quella di scoprire patrimoni artistici e culturali dimenticati, per dare vita a tutte quelle attività di valorizzazione, di promozione e di conservazione di tali risorse, spesso frammentate a livello regionale, che devono essere messe in rete”. E la musica, senza alcun dubbio, ha un ruolo da protagonista nel progetto culturale generale, e in particolare “con la Prima Edizione della Rassegna Concertistica ‘Cultura in Voce 2021’ che inizierà questo sabato – continua Giulia Tenuta – si è voluto mettere in luce il talento dei nostri giovani artisti, che hanno vissuto un anno difficile a causa della pandemia, sensibilizzando così la cittadinanza alla cultura dell’ascolto. Naturalmente sarà presente la nostra presidente, Emilia Carbone. Il calendario concertistico è costituito da ben 15 concerti eseguiti da quartetti di clarinetti, di sassofoni, di flauti, violino e violoncelli. Sabato 28 agosto, una delle due giornate a ingresso gratuito assieme alla prima di sabato 24 luglio, sarà dedicata al Sommo Poeta in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, con l’esecuzione ‘Dante nella musica di J. S. Bach’. Per informazioni sulle altre date e sul costo dei biglietti 393 04 97 495 oppure visita la Pagina Fb Cultura in Voce.