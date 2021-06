Al via le selezioni di Miss Italia Calabria 2021. Presentata la squadra della CarliFashionAgency

COSENZA – Come ogni anno, è ai nastri di partenza il concorso di Miss Italia Calabria 2021. A seguito della conferenza nazionale tenuta con la patron Patrizia Mirigliani, tutto è pronto per ripartire con le selezioni.

La conferenza stampa di presentazione

In cima alla suggestiva terrazza del Castello Normanno Svevo di Cosenza la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la Regione Calabria al suo settimo anno consecutivo, ha presentato ufficialmente la nuova stagione, dove cultura, storia e bellezza si fondono, nel fermo proposito di valorizzare al meglio i vari scenari naturali e non che il territorio calabrese offre.

Sarà una ricca stagione che vedrà protagoniste tutte le province della Calabria, in nome di quel rispetto verso abitanti e turisti in cerca, mai come oggi, di serenità e divertimento.

Presenti alla conferenza stampa, oltre alle aspiranti Miss dell’edizione 2021 e ad alcune ragazze del corpo di ballo, anche Miss Calabria 2020 Francesca Tiziana Russo, nonché già finalista regionale dell’edizione 2021; e Myriam Melluso, la prima calabrese a vincere nel 2019 tre fasce nazionali (Miss Social, Miss Eleganza e Miss Linkem).

Miss Italia vuole essere una manifestazione fortemente simbolica e identitaria del Paese. Nata nel 1946, il concorso ha affrontato e vinto gli anni del dopoguerra, oggi invece combatte un nemico invisibile; tuttavia, il messaggio di ripartenza lanciato dalla conferenza è forte e chiaro. Miss Italia Calabria non è solo celebrazione della bellezza in sé ma un grande varietà, dove emergono le qualità individuali e intrinseche di ogni ragazza e artista.

Il messaggio sociale

Ma i messaggi non finiscono qui, quest’anno la CarliFashionAgency intende sensibilizzare il pubblico su un delicato tema sociale: #ilgiornodopo, portando l’attenzione non solo sulla violenza verso la donna in quanto tale; ma su come questa violenza si radichi al suo interno. Quello de #ilgiornodopo, infatti, è un argomento oggi poco trattato; per cui ancora di più è stato ritenuto opportuno portarlo all’attenzione collettiva.

Il cast

Come ormai da trasdizione, alla conduzione delle serate si alterneranno Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo, assieme a Linda Suriano; mentre le coreografie del corpo di ballo sono a cura di Lia Molinaro. Tra i vari appelli propositivi che gli agenti Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno lanciato, anche quelli a comuni e strutture private, invitando inoltre tutte le ragazze che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile ad iscriversi al concorso contattando l’agenzia sul sito www.missitaliacalabria.it, oppure per mezzo email, scrivendo all’indirizzo info@missitaliacalabria.it.

I primi riflettori si accenderanno il 2 luglio al “V’Incanto” di Cosenza, e successivamente il 9 luglio a Rose, dove sarà eletta Miss Egea.