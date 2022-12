Amantea Comics, ritorna a inizio anno l’evendo dedicato ai fumetti

AMANTEA (CS) – Amantea Comics, l’evento destinato alla condivisione della cultura pop e fumettistica, organizzato nella città di Amantea nel ricordo di Stefania Mari, aveva concluso la sua V edizione nello scorso mese di agosto, con rinnovato successo di pubblico e partecipanti.

Ma si trattava, stavolta, di un “arrivederci a presto”: Amantea Comics, infatti, riprenderà alcuni degli eventi che erano già in programma nell’edizione 2022 ma che le avverse condizioni climatiche avevano impedito di svolgere nelle due giornate di agosto.

Per riprendere il filo è, per l’appunto, il motto che si accompagna all’evento in questa occasione, attraverso il quale si intende rimarcare il valore della socialità e dello stare insieme che da sempre sono principi ispiratori della manifestazione nata nel 2018.

L’appuntamento è per il 3 gennaio 2023, a partire dalle ore 17:00, presso il Campus Temesa di Amantea.

Il primo evento in programma sarà una sessione di giochi da tavolo tutti rigorosamente made in Calabria: Vibory, frutto del lavoro della coppia di creativi Giuseppe Biscardi (Yoka Calabria) e Celia Pontari (Vibo Comics), è il primo gioco di carte sulla Capitale del Libro, che lo scorso maggio ha rappresentato la Calabria al Salone del Libro di Torino alla presenza del Ministro Dario Franceschini.

Il secondo gioco da tavolo al quale si potrà partecipare, in una delle sue primissime uscite, è Nanny, che intende coinvolgere over e under 59 nel foyer del teatro: nonne e nonni riuniti in un nuovo divertente momento di aggregazione tutta natalizia, all’interno di un contesto – quello, appunto, del foyer del teatro – che si configura come rinnovato luogo di incontro e interazione.

Alle 19:00 seguirà un momento dedicato al Maestro Miyazaki con il quiz de I Cinefamelici, interrottosi a causa della pioggia lo scorso 21 agosto.

Infine, alle ore 20:30, nel teatro del Campus Temesa, sarà il momento dell’evento di punta della manifestazione, ossia il concerto a tema Amantea Comics: la Banda Musicale Francesco Curcio, con Daniele Croce e le voci di Porthos Sesti e Fiore Mendicino, ci faranno immergere nel magico mondo delle colonne sonore del cinema di Hayao Miyazaki e di Walt Disney con la quale si augurerà un felice inizio anno alla comunità di Amantea.

Tutti gli eventi saranno a ingresso e partecipazione gratuita.