Amantea, Martina Canonico è Miss La Pecora Nera Beach

AMANTEA (CS) – Martina Canonico, ventenne di Lago (Cs), vince la fascia di Miss La Pecora Nera Beach. Al secondo posto e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Adriana Miceli, al terzo posto con la fascia Miss Be Much Josephine Leto, Miss Quarta classificata Diana Nicoletti, Miss Quinta classificata Sofia Tassone, Miss Sesta classificata Brunella Sofia Orlando. In giuria Pietro Domma, Mirella Pugliese, Giuseppe Vizza, Fabio D’Ippolito, Francesco Spizzirri, Fabio Pagliaro, Rocco Brillante, Vincenzo Guido, Andrea Zicarelli.

“Sono scoppiata a piangere, veramente non me lo aspettavo – dichiara Martina –. Questo è il terzo anno che partecipo a Miss Italia, da tanto sognavo questa fascia. Nella vita studio lingue e culture moderne all’Università della Calabria, e da questo concorso la prima cosa che mi aspetto è non solo il divertimento, ma il continuare a coltivare l’amicizia con le ragazze preparandomi con serenità alle regionali”.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio è da sempre attenta alla cura e valorizzazione del territorio, oltre che delle location più belle della Calabria. “Ringraziamo i proprietari Fabio Pagliaro e Gianpiero Di Puglia, instancabili lavoratori, che per il secondo anno ci hanno ospitati, grazie anche ai nostri giurati, alle Miss e ai loro genitori, a tutti gli ospiti e alla nostra squadra.” – dichiarano gli agenti regionali. “Ringraziamo Linda Suriano e Carmelo Ambrogio per aver scelto la nostra location, si è creata una splendida fusione tra lo scenario naturale di Amantea e la bellezza delle Miss. La Pecora Nera Beach è il nostro sogno, ciò che ci rappresenta.” – commentano i proprietari – “Dopo questo anno e mezzo orribile ripartiamo con più entusiasmo e più carichi che mai. In anteprima, annunciamo che, salvo problematiche Covid, riapriremo il Pecora Nera Pub Birreria ad Amantea o a Cosenza.

Prossimo appuntamento venerdì 30 luglio, con l’elezione di Miss Città di Diamante.