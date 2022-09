Anche a Corigliano parte l’Oktoberfest, un week-end di festa tra birra, musica e prelibatezze

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ritorna dopo due anni di assenza, l’Oktoberfest made in Corigliano. In programma per sabato 24 e domenica 25 settembre, l’evento è stato predisposto, come consuetudine, dallo staff dell’associazione “Solo Cose Buone” coordinata da Salvatore Luca Pezzo, Gianni Cavallo e Cosimo Abbruzzese. Dopo aver animato la via del gusto, nella “Notte d’Estate” ai piedi del castello lo scorso agosto, l’allegra comitiva di “Solo Cose Buone” ripropone la manifestazione cittadina regina di inizio autunno. Nella location antistante al Gallery Cafè, a contrada San Francesco d’Assisi allo scalo di Corigliano, sarà allestita la via della street food. Evento ispirato alla più conosciuta festa tedesca dove protagonista sarà ovviamente la birra in tutte le sue varietà, colori e gradazioni. Ad accompagnare la festa della cervogia, come veniva chiamata la birra in antichità, vi saranno tante leccornie culinarie, originale musica e gadget. Nella street food numerosi gli stand pronti ad offrire le bontà più classiche e fantasiose: dalle ciabbattine con salsicce calabresi e würstel tedeschi, pancetta, passando al più tipico “pipi e patati”, i fritti, i tradizionali cullurielli dolci, e la puffinella sfornata al momento dal maestro pizzaiolo Carmine Fontana, altro membro storico dell’associazione organizzatrice. In bella vista quest’anno vi sarà anche l’attrattiva carrozza bavarese mentre sarà allestita anche l’area baby parking, in un apposito spazio chiuso, adibita per l’animazione a cura dello staff “Genni Curino” con tante attrazioni per i più piccoli. Vibrante sottofondo sonoro, nella serata di sabato, affidato all’originale “Tillband Jazz”, già noto gruppo musicale itinerante in arrivo dalla Sila catanzarese. Band composta da ben cinque scatenati musicisti che con i loro ritmi coinvolgeranno il pubblico presente in sfrenati balli e canti grazie al proprio ampio repertorio. Il leader della “Tillband Jazz”, Giovanni Garcea (alias Tilly), è un musicista dal talento estroverso che ha partecipato anche a numerosi eventi televisivi riscuotendo diversi successi. In entrambe le serate, di sabato e domenica, spazio anche ai gruppi locali che suoneranno e allieteranno altri momenti. Nona edizione dell’Oktoberfest coriglianese pronto a riprendere il volo e a riabbracciare il grande pubblico che, già in passato, ha sempre condiviso con entusiasmo questo immancabile appuntamento. (foto repertorio)

Cr. Fiorent.