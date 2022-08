Angelica De Seta è Miss Magna Graecia 2022. Pass per le prefinali di Miss Italia per la 20enne di Paola

Angelica De Seta è Miss MagnaGraecia, ha 20 anni, viene da Paola, e accede di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma a settembre.

Dopo la fascia di Miss La Pecora Nera Beach, Angelica De Seta si aggiudica il titolo speciale, e diventa così la settima prefinalista nazionale del concorso.

“Sono al settimo cielo. Riprovare questa sensazione per una seconda volta (ad esattamente un mese di distanza) è bellissimo ed emozionante. È un grandissimo onore avere la possibilità di rappresentare la Calabria con questa importante fascia. Alle prefinali cercherò di portare innanzitutto la mia persona e i miei valori, come quello dell’educazione e del territorio in tutta la sua importanza, perché la Calabria è una terra molto sottovalutata.”

La nuova Miss Magna Graecia frequenta la facoltà di scienze dell’educazione con il sogno nel cassetto di poter diventare presto un’educatrice.

“I bambini sono il motore del mondo, ci aiutano a scoprire anche le piccole cose che ci circondano.” Conclude Angelica.

“Siamo contenti di esser riusciti a realizzare l’evento nella splendida cittadina di Cariati. Ringraziamo il pubblico così caloroso e partecipativo, il sindaco Filomena Greco che ci ha voluti fortemente e ci ha seguiti da lontano a cui mandiamo un grosso abbraccio e il vicesindaco Antonio Arcuriper esserestato presente. Un ringraziamento speciale va a Pietro TangariPedro’s per la calorosa accoglienza e per le degustazioni culinarie di alto livello e a Feudo Liguori, un’azienda dinamica e orgoglio del nostro territorio. Il tour di Miss Italia Calabria continua senza sosta in lungo e in largo per la nostra regione, riuscendo a portare con sé storia, cultura e fascino. Continuate a seguirci perché ne vedrete delle belle”, commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

L’evento si è svolto sul lungomare di Cariati (CS), una cittadina dove la bellezza del paesaggio circostante e la limpidezza del mare la rendono un centro turistico unico nel mar Ionio.

Alla conduzione Andrea De Iacovo e Linda Suriano, che è anche Direttore Artistico della Kermesse, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, dalla performance del cantautore Peppino Martino e dall’inconfondibile e profonda voce dell’artista internazionale Federico Veltri (tenore).

“Come amministrazione siamo noi a dover ringraziare Miss Italia Calabria per averci scelto e realizzato una così bella manifestazione in un luogo, quello del lungomare, che rappresenta una delle migliori location da offrire. Alla Miss auguriamo di rappresentare al meglio la nostra regione e speriamo di portarle tanta fortuna”, ha commentato il vice sindaco di Cariati Antonio Arcuri.

“La nostra è un’azienda agricola di un piccolo comune del Cosentino, Terravecchia, che si occupa della produzione di vino, olio extra vergine di oliva biologico estratto a freddo per la conservazione dei suoi tratti nutrienti e dell’allevamento dei bovini. Il nostro vino è pura espressione della nostra terra e della nostra cultura. In tutte le bottiglie c’è un aspetto diverso e originale. Si va dai bianchi e dai rosati freschi e fruttati ai rossi giovani; dai bianchi più ricchi e longevi alle riserve ed ai rossi più strutturati e complessi; dagli spumanti al passito. Per me un buon bicchiere di vino è come una bella donna e un uomo gentile. Mi auguro che la Miss eletta, oltre a rappresentare la bellezza mediterranea, non rinneghi mai le sue origini. Spero difenda sempre la sua terra e sia orgogliosa di una regione che ha tante possibilità non ancora sfruttate al meglio”, conclude Carmela Liguori, una dei titolari dell’azienda Feudo Liguori.