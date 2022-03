Antonio Vaglica di Mirto Crosia vince Italia’s Got Talent

Ha lasciato il segno la partecipazione del cantante di Mirto Crosia (CS) ad Italia’s Got Talent 2022. Il giovane cantante ha vinto la finalissima del celebre talent andato in onda su TV8 e Now Tv, e condotto da Lodovica Comello, con il 20.41% dei voti.

Antonio Vaglica, che è stato il primo Golden Buzzer della stagione e quello di Elio (e pertanto direttamente qualificato per la finalissima) , ha conquistato i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e, appunto, Elio di Elio delle Storie Tese, come e più della prima esibizione con la sua voce angelica, contemporanea e unica.