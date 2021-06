Arriva Mood Summer. Dal 16 al 26 giugno rassegna estiva a Rende con musica, cinema e sport all’aperto

RENDE (CS) – Immaginate un parco fluviale immerso nel verde, tanta buona musica, attività sportive, il cinema sotto le stelle. E poi unite tutto questo alla voglia di vivere e di stare insieme dopo più di un anno di restrizioni. Tutto questo è Mood Summer , una serie di eventi che dal 16 giugno prenderanno il via al Parco Fluviale di Commenda di Rende (Cs).

Ideata e organizzata dall’associazione Mood e Mood Social Club e patrocinata dal Comune di Rende, la rassegna di inizio estate vuole essere simbolo di ripartenza per il mondo dell’arte, della cultura, dell’intrattenimento. Ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-covid: ingressi contingentati e solo con mascherina, posti a sedere sul prato distanziati e segnalati da apposite bandierine, misurazione della temperatura per l’accesso all’area evento e registro delle presenze.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito a partire dalle 17 e le attività termineranno in funzione del coprifuoco.

IL PROGRAMMA:

Tanti gli artisti che ogni giorno si esibiranno sul palco del Mood Summer, tra performance live e dj set ; e tante le attività a disposizione. Oltre alla musica dal vivo infatti, ogni giorno ci saranno le sessioni sportive (zumba, total body, funzional training, Imban Muay Boran) realizzate dalla Elite Fitness ssd. Una vera e propria palestra all’aria aperta che il 26 giugno prevede anche uno stage di autodifesa . Tra le attività artistiche anche il workshop di body percussion (numero limitato, partecipazione su iscrizione) con Yosonu il 19 giugno; e poi il 20 giugno la Jazz jam session alla quale basterà partecipare solo portando il proprio strumento.

Per gli amanti dei film, ecco anche il Cinema sotto le Stelle organizzato, con le proiezioni delle pellicole per tutti i gusti, in collaborazione con I Cinefamelici. E per i calcio dipendenti, niente paura! Saranno proiettate anche le partite della Nazionale Italiana agli Europei nei giorni che coincidono con il Mood Summer. In più per i nostalgici, 19 e 20 giugno ecco il Vintage Market . E poi le giornate a tema. Il 18 giugno per esempio, sarà dedicato agli anni ’90 con “Back to 90’s”. Il 22 giugno invece, ecco il “ Pink Park ”, giornata dedicata alle donne e per l’occasione ci sarà una selezione musicale tutta al femminile. Il 26 giugno invece chiuderà poi la rassegna una giornata dedicata a Rino Gaetano e alla sua musica: Il Mood suona Rino Gaetano . Ufficio Stampa

Ed è proprio per la centralità che ha la musica in questa serie di eventi, che non si poteva non celebrare il 21 giugno la Festa della Musica . Dalle 17 saliranno sul palco tanti artisti che si esibiranno nel corso della giornata.

Dieci giorni intensi dunque, ricchi di attività e soprattutto di tanta voglia di stare insieme e di respirare un po’ di normalità.