Assaporagionando ad Acri, incontri su eccellenze agroalimentari e dell’artigianato. Ferraro: “Ferrovie per far visitare la nostra bella Calabria”

Chiude i battenti oggi l’edizione 2023 di Assaporagionando ad Acri: l’evento nel quale momenti di dibattito e di gusto si alternano e si completano l’un l’altro, una vetrina per le eccellenze agroalimentari del territorio, grazie alla ricerca e la selezione delle aziende più rappresentative e meglio strutturate, le quali mettono in mostra le proprie peculiarità, facendo anche concretamente degustare ai visitatori i propri prodotti.



Ma Assaporagionando è anche ragionamento, sulle questioni che interessano il settore alimentare e dell’artigianato. Workshop tematici legati ai prodotti agroalimentari caratterizzano da sempre la manifestazione. Momenti di incontro e di dibattito con i più importanti relatori del mondo accademico e culturale per “ragionare” sui temi del recupero e della valorizzazione dei prodotti tipici, confronto su soluzioni ed esperienze concrete. Il mondo della produzione industrializzata, della globalizzazione, della standardizzazione dei prodotti è quello in cui spesso si assiste alla perdita di personalità dei prodotti e, soprattutto, delle radici stesse del prodotto. Il recupero e la promozione di tradizioni culinarie e produzioni di qualità possono essere veicoli di sviluppo e del turismo enogastronomico.

L’inaugurazione

Nella suggestiva cornice di Palazzo Sanseverino Falcone ad Acri, nel corso dell’inaugurazione della 23sima edizione venerdì 17, è andato in scena un tavolo tecnico intorno al quale ragionare sulle opportunità di un territorio ricco, variegato e complesso come si presenta la Calabria, prendendo a prestito i temi dell’agroalimentare e l’artigianato regionali.

Nel corso del tavolo a più voci al quale è intervenuto anche il presidente di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro.

Una iniziativa che ha fatto incontrare, allo stesso tavolo, amministratori e tecnici allo scopo di contribuire insieme allo sviluppo di una regione dal territorio che si presta, per naturale vocazione, anche al turismo enogastronomico puntando sulle eccellenze dei suoi prodotti. Il territorio calabrese, infatti, offre una variegata proposta che parte dalla valorizzazione delle produzioni tipiche delle aree interne. “A queste, infatti, bisogna rivolgere i nostri sforzi – afferma l’ing. Ferraro, perchè la Calabria non è più l’ultima regione d’Italia. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto sta facendo un grande lavoro in questa direzione, mostrando grande sensibilità verso questi temi”. Il presidente di Fdc non ha voluto far mancare il suo contributo: “Ferrovie della Calabria è seduta a questo tavolo – ha concluso – perché abbiamo posti belli da far vedere e noi dobbiamo portare le persone a visitare questi posti, nelle piccole comunità, quelle delle aree interne, potenziando il sistema di trasporti regionale con una sempre maggiore capillarità e qualità”.

Assaporagionando: dal 2001 ad oggi



Assaporagionando come kermesse di cultura, tradizione e attività produttive è nata nel 2001 ad Acri, in provincia di Cosenza e nel tempo si è consolidata come appuntamento annuale. Molti visitatori nelle passate edizioni hanno “assaporagionato” contribuendo alla crescita e al successo. “Assaporagionando”, infatti, è molto più di una fiera. Il leit motif dell’associazione, è stato quello di riprendere la “Fiera di Acri”, sepolta nelle menti degli abitanti della cittadina della provincia di Cosenza. Assaporagionando, naturale erede, nonché evoluzione, dello storico comitato “Acri produce”, ritenendo doveroso riprendere l’esperienza bruscamente interrotta con la settima Fiera del 1990 (conclusasi con straordinario successo tanto da meritare un collegamento con la popolare trasmissione Linea verde di RaiUno), avvia il suo progetto con ampliamento a carattere regionale puntando sulle potenzialità storiche dell’artigianato di qualità della Calabria e non solo. Assaporagionando vuole essere momento di coinvolgimento di tutti i cittadini, imprese e professionisti interessati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita attraverso l’incremento dei redditi e dell’occupazione.

Il futuro della manifestazione sperimenterà altri percorsi utili a fare crescere il settore dell’agro-alimentare. “Assaporagionando”, il gusto in mostra, infatti, dal 2011 è anche un’associazione. Si tratta di un ente con finalità essenzialmente sociali. Nello specifico, agisce per promuovere e tutelare il patrimonio dei prodotti tipici locali e dell’artigianato. Si propone di organizzare rassegne fieristiche, mostre, degustazioni, convegni, studi e ricerche ed, altresì, attività di educazione e formazione.