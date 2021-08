Barreca all’Arena dello Stretto apre Fatti di musica 35

REGGIO CALABRIA – «Sarà una trentacinquesima edizione del mio Festival rivolta soprattutto ai giovani con attenzione alle nuove generazioni di talenti e di pubblico”, ha dichiarato Ruggero Pegna presentando Fatti di Musica 2021, al via domani dalla magica Arena dello Stretto di Reggio Calabria con il concerto di Barreca, giovane cantautore calabrese. L’inizio è previsto alle 21:45 e sarà ad ingresso gratuito. A Barreca è stato anche assegnato il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco, Premio del festival ed Oscar del live, nella sezione “Migliori nuove proposte di Musica d’Autore”.

Barreca ha appena pubblicato “Dall’altra parte del giorno””, l’album d’esordio, già considerato tra i più belli tra quelli della nuova generazione autorale. Con un timbro raffinato e una voce emozionante, Barreca, con “Dall’altra parte del giorno” accompagna l’ascoltatore in un intenso viaggio musicale fatto di incontri, vite condivise e solitudini.

Nel concerto sentiremo l’intera tracklist dell’album: “La parola noi”, “È tutto qui”, “Il gioco degli amanti”, “Il peso delle virgole”, “Lontani da te”, “Non ho imparato a vivere” “La nudità”, “Non esistono canzoni felici”, “Ciao”, “Dall’altra parte del giorno”. Faranno parte della scaletta anche tributi a grandi cantautori italiani e ai calabresi Rino Gaetano, Mino Reitano e Mia Martini.

LA SCHEDA

Domenico Barreca, in arte Barreca, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana. Si laurea in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese” e successivamente si specializza in canto pop seguendo corsi e seminari tenuti da vari professionisti del settore. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale Nabana, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come Barreca, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “É tutto qui”, singolo che fa da apripista a “Dall’altra parte del giorno”.

GLI ALTRI SPETTACOLI

Fatti di Musica 2021 proseguirà il 10 agosto con il pianista Remo Anzovino e il 12 agosto con Giovanni Allevi, entrambi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria (Anzovino ad ingresso gratuito, Allevi con biglietti Ticketone). Poi, il 13 agosto Valerio Lundini e il 16 agosto Aka7even al Teatro dei Ruderi di Cirella. Il 20 agosto si ritornerà a Reggio, esattamente in piazza Castello, con l’atteso live dei Subsonica. Il 21 ancora a Diamante arriverà Aiello, altro grande talento calabrese, che bissera’ il 24 agosto in Piazza Castello di Reggio, dove il 26 agosto arriverà anche Francesca Michielin, Premio Cantante dell’anno. Fatti di Musica 2021 si concluderà nei giorni 2, 3, 4 dicembre al Palacalafiore con il colossal La Divina Commedia Musical.

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su ticketone.it e nei punti Ticketone.

Per informazioni tel. 0968441888 info@ruggeropegna.it