Barreca apre il concerto di Colapesce e Dimartino. Al via “Dall’altra parte del giorno tour 2021”

TAUIANOVA (Rc) – Al via dal 15 luglio “Dall’altra parte del giorno tour 2021”, la tournée del cantante calabrese Barreca che avrà inizio dal Meridiano Sud Festival al Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza) come opening act in acoustic trio del concerto di Colapesce e Dimartino.

«Sarà una serata speciale, che aprirà un’estate piena di occasioni per incontrarci dal vivo – dichiara Barreca – Il mio album era stato concepito per il live ed è entusiasmante poter ripartire».

Di seguito i primi appuntamenti live (in continuo aggiornamento):

15 luglio all’Anfiteatro Unical di Rende (Cosenza) all’interno del Meridiano Sud Festival (acoustic trio)

31 luglio Piazza Amedeo di Lubrichi (Reggio Calabria)

02 agosto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

07 agosto Palmi (Reggio Calabria)

11 agosto all’Anfiteatro di Gallicianò (Reggio Calabria)

20 agosto all’Anfiteatro di Zambrone (Vibo Valentia)

Domenico Barreca, in arte Barreca, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana. Si laurea in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese” e successivamente si specializza in canto pop seguendo corsi e seminari tenuti da vari professionisti del settore. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale Nabana, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come Barreca, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “É tutto qui”, singolo che farà da apripista a “Dall’altra parte del giorno”, il primo album di inediti, uscito il 19 gennaio.