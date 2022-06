Brunori Sas apre la nuova edizione di #RestartLiveFest a Cosenza

“Torno sempre con grande emozione a Cosenza. Cantare nella mia città è ogni volta una grande prova e un momento di condivisione con il pubblico della mia città”. Dario Brunori, questa mattina, ospite della conferenza stampa, nel salone di rappresentanza del Comune di Cosenza, per annunciare la nuova edizione di #RESTARTLIVEFEST- Il meglio dello spettacolo dal vivo.

Martedì 21 giugno, ore, 21, il debutto del cartellone con Brunori SAS Tour 2022. Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap! Il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Dario Brunori, accompagnato da una super band di 11 elementi che miscela compagni di lunga data e nuovi iconici arrivi, porterà in scena uno spettacolo frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale. Una sorta di best of dal vivo in cui ci sarà spazio solo per la musica, ma con tanti momenti diversi, da quelli più movimentati (oserei dire rock) a quelli più folk, tra canzoni da cantare a squarciagola e momenti più intimi piano e voce.

La rassegna si svolgerà dal 21 giugno per concludersi il 22 luglio . Questa mattina, nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, a Cosenza, si è svolta la conferenza stampa per illustrare il programma.

Ospiti dell’incontro: il cantautore Dario Brunori; il Sindaco di Cosenza, Avv. Franz Caruso; gli organizzatori de L’Altro Teatro Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano.

La società L’AltroTeatro, riparte nel segno di una nuova speranza, di una rinnovata energia e di un profondo ripensamento dello spazio teatrale.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere, per il terzo anno consecutivo, un festival che animerà l’estate cosentina – spiegano gli organizzatori – Il nostro evento racconterà la voglia di tornare a divertirsi– e continuano – Abbiamo l’esigenza di riaccendere i motori proponendo tutto quello che è lo spettacolo live in unico contenitore capace di riavvicinare tutti i target di pubblico. L’esordio è affidato a un fuori classe come Dario Brunori. Il suo tour sta riscuotendo grande successo, sold out in tutta Italia. Sarà un bel modo per aprire la stagione estiva. Continueremo con altri tre concerti che coinvolgeranno soprattutto il pubblico dei giovanissimi”.

“Abbiamo abbracciato con gioia l’iniziativa de L’AltroTeatro – spiega nel suo intervento il Sindaco Caruso – è stata scelta una location significativa, la storica piazza che ospita il nostro teatro di tradizione. Saranno serate all’indegna del divertimento e di una giusta spensieratezza all’indomani del lungo e difficile periodo di chiusura forzata – aggiunge Caruso – si riparte lanciando un messaggio positivo e di rinnovato ottimismo. Un’iniziativa che accolgo con favore e che riconferma, l’importanza nel settore cultura, di una proficua sinergia tra pubblico e provato. È necessario ripartire proprio dallo spettacolo dal vivo, dall’arte e dalla cultura e con spettacoli che incontrino il favore del maggior pubblico possibile.– e conclude – Siamo lieti di accogliere il nostro Dario Brunori, un artista amato da tutti noi, orgoglio della nostra terra. Sarà l’occasione di incontrarsi, cantare a squarciagola i brani che amiamo godendo a pieno della sua buona musica”.

Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano (per sei anni promotori della Rassegna L’Altro Teatro, sul palco del Teatro Rendano) animeranno gli spazi del “Rendano Arena”, in piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza.

Un progetto in collaborazione con la Regione Calabria e l’Amministrazione comunale di Cosenza. Una risposta concreta al bisogno di cultura, divertimento, leggerezza, positività e speranza nel futuro, per ricominciare a vivere la città.

IL CARTELLONE COMPLETO

Giovedì 14 luglio, ore 21, la rassegna entra nel vivo con la musica di Pinguini Tattici Nucleari. Dove eravamo rimasti Tour sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti. Nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti.

Martedì 19 luglio sarà la volta dei Fask animals and slow kids. “E’ già domani ora” Tour Passando attraverso l’ironia di Cavalli e la disperazione di Alaska, la band guidata dall’istrionico cantante Aimone Romizi è partita da un muro del suono punk per arrivare oggi a un rock più minimalista, che non ha paura di usare strutture e melodie tipiche del pop.

Venerdì 22 luglio torna il talento e la musica con il rapper napoletano Luché. L’artista, una delle due metà dei Co’Sang, si è imposto sulla scena nazionale con una serie di hit e collaborazioni di altissimo livello, diventando uno dei rapper più importanti d’Italia.