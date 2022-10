Calàbbria Teatro Festival: dal 27 al 30 ottobre 2022 a Castrovillari l’Edizione 9+1

CASTROVILLARI (CS) – “Ritrovarsi, rincontrarsi e condividere del tempo insieme”… la tematica del Calàbbria Teatro Festival che ritorna a Castrovillari dal 27 al 30 ottobre 2022, presso il Teatro Vittoria con la X edizione o nella formula 9+1 come piace definirla al direttore artistico Rosy Parrotta, per sottolineare quello che è stato lo

stop forzato dopo il 2019 a causa della pandemia e la ripartenza con questa edizione tutta da scoprire.

Il Festival, progetto dell’Associazione Culturale “Khoreia 2000”vede il sostegno dell’Amministrazione

Comunale di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino e della municipalizzata Gas Pollino.

La storicità dell’evento è ben rappresentata nel manifesto con tutte le locandine degli anni passati che

ripropone tutte le immagini e le tematiche sviscerate una dopo l’altra.

“L’oggetto presente è lo stesso della prima edizione, ovvero il “vaso” che nella prima era chiuso perché

invitava alla riflessione, con tematiche poi affrontate, in questa, la 9+1, il vaso è aperto proprio perché

esplode di quello che è stato e quello che sarà”. Ha sottolineato il direttore artistico. “Quattro giorni con appuntamenti giornalieri diversi tra loro nei contenuti e nelle forme proprio per arrivare

ad un bacino di pubblico più ampio e soprattutto per consentire a tutti di poter incontrarsi, come sottolinea la

tematica del Festival 2022 perché, sarà bello ritrovarsi, rincontrarsi e condividere del tempo insieme nello

stesso spazio, ovvero il Teatro Vittoria, location di tutti gli appuntamenti in cartellone”, ha sottolineato il

direttore organizzativo, Angela Micieli.

Dieci anni, un compleanno importante per un Festival dove non sono mai mancate la creatività e le idee che

anno dopo anno, sono state portate avanti dagli organizzatori sottolineando la valenza culturale dell’evento

che ha varcato i confini regionali, nazionali ed internazionali. Un festival che anche quest’anno e a maggior ragione ancor di più dopo lo stop forzato di due anni, sarà in grado di sprigionare nuove forme di espressioni, strumento di confronto, di dialogo e soprattutto del

raccontare e raccontarsi.