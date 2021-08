CantaFestival ad Aprigliano con Peppe Voltarelli e Dario Brunori

APRIGLIANO (CS) – La cooperativa Teatro in note e il Comune di Aprigliano uniti insieme per la venticinquesima edizione dl Cantafestival Aprigliano con la direzione artistica di Vera Segreti.

Una kermesse che allieterà il borgo a pochi chilometri da Cosenza a partire da lunedì 16 agosto con quattro appuntamenti che rinfrescheranno l’ultima parte di agosto.

Il primo appuntamento, lunedì 16 agosto appunto, sarà in piazza Municipio alle 21 con il concerto del neo Premio Tenco Peppe Voltarelli.

Il secondo appuntamento si terrà il giorno seguente, martedì 17 agosto sempre alle 21 e sempre in piazza Municipio, con lo spettacolo teatrale de La Malacumpagnia.

Si prosegue venerdì 20 agosto, nella frazione Crupa al Campo Sportivo, a partire dalle 21, con il concorso CantaFestival che avrà come giurati il produttore discografico Gianni Testa, il direttore d’orchestra Adriano Pennino e il musicista Andy dei Bluvertigo tutti e tre impegnati nell’individuare nuovi talenti musicali.

Si chiude domenica 22 agosto, sempre al Campo sportivo di frazione Crupa alle 21, con lo spettacolo teatrale de La terra di Piero che avrà come ospite d’eccezione il cantante Dario Brunori.

Il CantaFestival Aprigliano avrà in oltre mostre, laboratori creativi, passeggiate nel borgo, stand enogastronomici e artigiani.

«Dopo un periodo buio che tutti noi abbiamo vissuto a causa della pandemia dice il direttore artistico Vera Segreti torniamo finalmente nelle piazze fra la gente, in sicurezza ovviamente, per portare musica e teatro ad Aprigliano per ravvivare il territorio e, soprattutto, far arrivare tanti nuovi turisti a visitare le bellezze del paese. Un ringraziamento particolare al sindaco Alessandro Porco che con sensibilità ha sostenuto il nostro progetto, facendoci sentire parte integrante di una grande squadra per rilanciare la venticinquesima edizione del CantaFestival, arricchito questanno da altri eventi culturali. Inoltre ringrazio Giulio Le Pera e Francesca Marchese che per tanti anni sono stati i protagonisti del CantaFestival».

«Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto il finanziamento come secondi in Regione Calabria dice il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco In sicurezza, faremo un’estate più leggera dal punto di visto ludico. Ringrazio Vera Segreti e la sua professionalità e voglio ricordare a tutti l’obbligo del Green pass per vivere gli eventi in tutta tranquillità».