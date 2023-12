Capodanno a Cosenza, è ufficiale: Giorgia sul palco per brindare l’arrivo del 2024

COSENZA – Sarà Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, la cantante che salirà sul palco in piazza dei Bruzi, a Cosenza, per brindare, la notte di San Silvestro per festeggiare l’arrivo del 2024. L’ufficialità è stata data oggi in Comune.

Giorgia è una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell’America Latina. È stata infatti nominata dalla rivista statunitense Billboard America “la quarta voce più grande e più bella al mondo”. Ha collaborato con artisti italiani e non tra cui Ray Charles, Elton John, James Taylor, Simple Minds, Zucchero Fornaciari, Pino Daniele, Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Mina, Bryan Adams, Sting, Lionel Richie, Alicia Keys, Ronan Keating, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Mahmood, Elodie, Elisa, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Laura Pausini, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile.