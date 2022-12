Capodanno in Calabria: ecco tutti i concerti in piazza per festeggiare il 2023

COSENZA – La Calabria festeggerà l’inizio del 2023 con diversi artisti di fama internazionale, a partire da Cosenza che ospiterà la calda voce di Mario Biondi. Anche gli altri capoluoghi della regione ospiteranno musica live e concerti per dare inizio al 2023. In provincia di Cosenza il nuovo anno sarà salutato all’insegna della musica, con Coez a Corigliano Rossano, e a Cassano Ionio Cristiano Malgioglio e Tananai.

A Lamezia Terme, su Corso Numistrano, il dj Martin Klein di Radio 105 e la giovane cantante Federica Carta, allieva della 16^ edizione del talent show “Amici” di Maria de Filippi. L’evento “L’anno che verrà” si aprirà con il dj set accompagnato dal lancio di gadget e a seguire, le melodie della bravissima interprete Carta.

Reggio Calabria invece, darà il benvenuto al 2023 con le band di Joe Bastianich & La Terza Classe e Nino Frassica & i Los Plaggers Band. Lo chef cantante si esibirà a partire da 00:30 mentre domenica 1 gennaio, alle 20:30, sempre a piazza Italia, è in programma il concerto/spettacolo di Nino Frassica.

Anche Catanzaro si prepara a festeggiare l’arrivo del 2023 con lo storico dj Federico l’Olandese Volante sul palco di Piazza Prefettura. Lo stesso artista ha invitato tutti alla sua tappa catanzarese con un messaggio su facebook: “Un altro grande capodanno nel capoluogo della Calabria che amo tanto. Grande musica anni ‘80, anche ‘70 e perché no anche ‘90”. Insieme a lui è previsto anche un altro ospite il cui nome non stato svelato dall’amministrazione comunale.

In provincia di Vibo Valentia, a Pizzo, tutti in piazza a festeggiare il Capodanno con l’esibizione del gruppo “Sabato Italiano live” composto da 15 elementi, e discoteca fino all’alba.

Infine a Crotone, torna lo storico “Maverick Rock’n’Roll festival – New Year edition”, ideato e promosso dall’Associazione NAD. Appuntamento il 31 dicembre in piazza Pitagora, subito dopo la mezzanotte, con Halfchicken, Don Diego Trio, Marco J and The Jauwalker e DJ Cannonball.