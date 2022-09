Castrovillari, al centro storico parte Civita Nova RadicarSi

CASTROVILLARI (CS) – L’attesa è finita. Parte Civita Nova RadicarSi, quattro giorni intrisi di appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, passando per l’arte di strada, l’enogastronomia e la scoperta del territorio inseguendo il benessere.

La cerimonia di apertura dell’edizione completamente rinnovata della kermesse, è prevista per le 19.30 in Piazza Castello Aragonese, cuore del centro storico della città del Pollino.

Alle ore 19.45 presso il Protoconvento francescano, al via la rassegna Tesori di Calabria & M.eT. con le degustazioni di olio evo e l’incontro con i produttori nell’ambito di Cultivar e biodiversità.

Alle ore 20, i vicoli del centro storico ospiteranno l’arte urbana di Luigi Giudice, contestualmente alla rassegna Utopie dell’abitare e, alla stessa ora, nel Protoconvento, in Piazza Castello Aragonese ed in Largo Vescovado si terrà lo start del percorso enogastronomico e Mercato delle Eccellenze Territoriali. Sempre alle ore 20, nel Protoconvento francescano, Cidis Onlus curerà il salotto marocchino Mar’habia.

Alle ore 20.30, invece, spazio al teatro dell’Associazione culturale Chimera con “L’antico bosco” nell’anfiteatro San Giuliano che inaugura la rassegna RadicarSi; allo stesso orario, in Piazzetta Civita Nova e Largo Vescovado la musica inizia ad invadere il centro storico con il concerto dei Taka Bum, orchestra di strada.

Alle 21.30, il Protoconvento ospiterà gli Easy Quartet in concerto e la musica continua, alle ore 23 in Largo Vescovado, con Ariana & Wood’s Way.