Chiara Ciprì da Palmi è Miss Rocchetta Bellezza

REGGIO CALABRIA – Chiara Cipri, ventiduenne di Palmi, è Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2021 e accede di diritto alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata è Evelin Inzillo, terza Soviana Vallone (nela giuria composta da Fabrizio Pace, Saverio Vallone, Elvira Gualtieri, Eleonora Albanese, Sonia Polimeni, Silvana Marrapodi, Giovanni Dorato, Enrico Bonavoglia, Flavia Zoccali). “Sono molto emozionata, non me lo aspettavo, sono felicissima di essere qui stasera– commenta Chiara –. Ringrazio Miss Italia e la mia famiglia, questa è stata l’esperienza più bella di sempre. Sono laureata in Scienze motorie e mi mancano pochi esami per prendere la laurea magistrale, insegno inoltre ginnastica. Alle ragazze che sognano questa fascia, ma in qualche modo sono assalite dalla paura consiglio comunque di farlo, perché di sicuro sarà un pezzo della loro vita che non dimenticheranno mai”.

Durante la serata non è mancato l’intrattenimento, con il corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, le note del talento canoro calabrese Ilenia Mazza, oltre alla partecipazione della società Ginnastica ritmica Gebbione di Reggio Calabria di Rosa Cristiano. Non si ferma la mission della CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio che, con il fermo proposito di valorizzazione dei territori della Calabria, si fa portatrice di bellezza e soprattutto, in questo particolare momento storico, di aggregazione.

“Abbiamo trascorso una serata bellissima nel chilometro più bello d’Italia, in questo anfiteatro da Mille e una notte, un grazie di cuore a chi ci ha accolti e al popolo di Reggio Calabria – dichiarano gli agenti regionali –. Desideriamo fortemente ringraziare Mario Cardia che ha voluto fortemente che questo evento avesse luogo in un contesto così importante come quello delle Feste Mariane. Grazie inoltre ai giurati per aver accolto il nostro invito, grazie ai genitori e alle Miss. Un particolare ringraziamento, infine, a tutto il nostro staff”.

Prossimo appuntamento il 19 settembre a Cosenza con la finalissima regionale, nella quale verrà eletta Miss Calabria 2021 con un cast stellare:

Patrizia Mirigliani patron di Miss Italia, Martina Sambucini Miss Italia 2020, l’attore e conduttore televisivo Rai Beppe Convertini e lo special guest Cristiano Malgioglio. Le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network) tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21.