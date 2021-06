Colapesce e Dimartino aprono la stagione dei concerti al Tau

RENDE (CS) – Torna lo spettacolo all’Università della Calabria. Dopo i mesi di stop dovuti alla pandemia, che hanno imposto la chiusura dei teatri dell’ateneo e il fermo delle attività del Centro Arti Musica e Spettacolo (Cams), dal 15 al 29 luglio gli appuntamenti della rassegna “Meridiano Sud Estate 2021” animeranno il campus.

Una scelta voluta fortemente dal rettore Nicola Leone, come segnale di fiducia e di ripartenza, ma nel pieno rispetto delle regole e delle ancora necessarie precauzioni anti Covid. Non a caso gli appuntamenti del cartellone non si terranno al chiuso, nel Teatro auditorium, ma saranno ospitati nell’anfiteatro di piazza Vermicelli, un grande e suggestivo spazio all’aperto, che consentirà di tornare a vivere il campus e i suoi grandi eventi in piena sicurezza.

«Una rassegna per nulla scontata, ma che è stato possibile realizzare grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti – commenta il rettore Nicola Leone –. Sarà l’occasione per una prima riapertura del campus alla comunità, dopo i lunghi mesi di lockdown. Per ragioni di sicurezza sanitaria non potremo avere i grandi numeri a cui siamo stati abituati negli anni, ma non per questo la rassegna allestita sarà meno ambiziosa. L’Unical offrirà un programma variegato, capace di coinvolgere pubblici diversi e a ingresso libero, con l’unica eccezione del primo grande evento».

Il cartellone – allestito dal delegato allo Spettacolo Roberto De Gaetano, dal Cams presieduto dal professor Francesco Raniolo e dal responsabile del Teatro Fabio Vincenzi – prevede concerti, proiezioni cinematografiche e la presentazione del nuovo numero di “Fata Morgana”.

L’esordio è all’insegna della musica, anzi della musica leggerissima. Ad aprire la rassegna, il 15 luglio, saranno infatti Colapesce e Dimartino, con una tappa del “Colapesce Dimartino tour”.

Duo rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Colapesce e Dimartino sono tra i migliori cantautori di nuova generazione.

È da poco uscito il loro ultimo disco “I mortali²”, una nuova edizione al quadrato del primo album che contiene, oltre a tutti i brani del precedente “I mortali”, dieci nuove tracce tra le quali “Musica leggerissima”, doppio disco di Platino e in vetta a tutte le classifiche streaming e radio.

I posti disponibili per il concerto saranno contingentati, nel rispetto delle regole di distanziamento. La vendita dei biglietti partirà giovedì per i membri della comunità accademica, che potranno acquistarli, anche per due accompagnatori, presso il foyer del Teatro (il servizio sarà disponibile giovedì e venerdì dalle 9 alle 16). Dalla prossima settimana la vendita sarà poi aperta a tutti, tramite l’agenzia “In prima fila”.

Biglietti: 15 euro posto unico (5 euro per gli studenti Unical).

Il cartellone completo della rassegna sarà disponibile nei prossimi giorni.