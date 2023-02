Concorso ‘Luoghi di Calabria’: lo scatto più bello arriva dalla provincia di Cosenza

Secondo posto per la suggestiva rupe a 5 dita di Pentedattilo, terzo posto al Pino Loricato del Parco del Pollino. Menzione speciale per lo scatto che ritrae il borgo medioevale di Rocca Imperiale

COSENZA – Parte da Cosenza la mostra itinerante ‘Luoghi di Calabria’ con l’esposizione degli scatti più belli del territorio calabrese negli spazi del MAM. L’allestimento fotografico nasce da un concorso fotografico regionale avviato nel 2022, aperto a tutti gli appassionati di fotografia, che ha visto ieri la premiazione dei tre vincitori al Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza.

La consegna dei premi è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro; Gaetano Piro, manager Pirossigeno; Daniela Fucilla, presidente associazione Ladri di Luce; Manuela Filice, delegato Unpli Calabria, Gianfranco Donadio, giornalista e documentarista; Biagio Oliverio, Wikicultura.

Tre i vincitori e una menzione speciale, decretati da una giuria composta da Daniela Sidari, Giuseppe Torcasio e Gianfranco Donadio, che hanno motivato le loro scelte in base alla tecnica e alla suggestione artistica dello scatto fotografico.

Salvatore Luzzi conquista il primo posto, con uno scatto che arriva da Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, “per aver rintracciato e condensato in uno scatto complesso il concetto di paesaggio/luogo; il punto di vista prospettico e gli elementi presenti disposti con ordine artistico suggeriscono serenità, silenzio e contemplazione e gli permettono di rappresentare ed interpretare il mare con affezione elevandolo così a luogo di Calabria”.

Cesare Barillà si aggiudica il secondo posto, con uno scatto dell’inconfondibile rupe a 5 dita di Pentedattilo, in provincia di Reggio Calabria, “per aver scelto di individuare paesaggi/luoghi del territorio calabrese fortemente riconoscibili ed identitari e per averli fotografati in scorci, atmosfere e prospettive non usuali”.

Il terzo posto va a Luigi Patitucci per il Pino Loricato “testimone maestoso e silente presente in Italia esclusivamente nel Parco Nazionale del Pollino”.

Menzione speciale a Francesco Propato per il “pittoresco borgo medievale di Rocca Imperiale (CS) con le sue caratteristiche case aggrappate alla roccia”.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 28 febbraio.

Le foto nel calendario 2023 e nel catalogo “Luoghi di Calabria”

Un ulteriore riconoscimento ai fotografi è avvenuto attraverso la selezione di 12 foto del territorio che sono state utilizzate per il calendario 2023, realizzato dall’azienda Pirossigeno. Durante l’evento è stato presentato anche il catalogo della mostra fotografica “Luoghi di Calabria” Premio Pirossigeno.

Con le foto selezionate sarà avviato anche un contest social: quelle che avranno ricevuto maggiori visualizzazioni (Like) riceveranno un riconoscimento che sarà consegnato nei prossimi mesi.