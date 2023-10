Cosenza, 1 novembre apertura straordinaria del Museo dei Brettii e degli Enotri

Apertura straordinaria mercoledì 1° novembre, festività di Ognissanti, del Museo dei Brettii e degli Enotri che, nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 19.30, sarà aperto per consentire al pubblico di poter godere in tutta tranquillità, durante il giorno di festa, di una visita alla struttura museale.

L’apertura in via straordinaria coincide, inoltre, alle ore 18,00, con il concerto, dal titolo “La nobiltà del pianoforte”, del pianista macedone Emil Ribarski, programmato nell’ambito della XXIV Stagione Concertistica Internazionale “Autunno Musicale” diretta dal maestro Luigi Santo. Dal pianismo elegante e raffinato, Emil Ribarski, vincitore di numerosi premi internazionali ed esibitosi, durante la sua intensa attività concertistica, in contesti particolarmente prestigiosi, è considerato un virtuoso esecutore del repertorio Lisztiano, ma anche di quello di Ravel e Chopin.