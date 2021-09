Cosenza, al Chiappetta Fest Village la festa continua nel weekend

RENDE – Piena riuscita dell’evento che ha convinto Wisea Eventi, organizzatrice assieme al gruppo Chiappetta, del Chiappetta Fest Village a prolungarne il cartellone. Da venerdi 10 a domenica 12 settembre si ricomincia con tre giorni ricchi di musica e divertimento. Si parte venerdì 10 settembre con Mimmo Cavallaro che ‘riaprirà’ la rassegna. Il poliedrico cantante di origini reggine si esibirà in diversi pezzi del suo infinito repertorio folk e reinterpreterà in chiave pop, la tradizione musicale calabrese.

I Ricci di Mare saliranno sul palco sabato 11 con un repertorio in grado di toccare diversi stili, dai leggendari brani rock di Elvis e Little Richards, al blues di Ray Charles e Fats Domino, passando per il funky di James Brown e arrivando alle hit della Motown Records.

A chiudere la kermesse il 12 settembre sarà il dinamico duo Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano.