Cosenza, al Museo dei Brettii e degli Enotri l’iniziativa “Cultural Sound Experience”

COSENZA – Il Museo dei Brettii e degli Enotri, che si distingue per la sua apertura verso iniziative sperimentali che consentano nuove forme di fruizione delle sue collezioni, ha accolto con entusiasmo la proposta della Museion Srl., società concessionaria dei servizi dello stesso Museo, che giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 18.00, presenterà “Cultural Sound Experience”. Un evento in cui la musica di ieri e di oggi incontra l’archeologia, in cui il vecchio e il nuovo si scoprono estremamente simili e vicini.

Come suona il Museo dei Brettii e degli Enotri?

Lo si scoprirà insieme alla dott.sa Carmela Bilotto, Calabria Tour guide, che ha preparato una selezione di brani musicali che accompagneranno un tour del museo. Una speciale visita guidata tra le sale del Museo dei Brettii e degli Enotri, quindi, in cui le vetrine e i reperti archeologici avranno una colonna sonora, con una playlist creata appositamente su Spotify. Per questo sarà necessario essere muniti di smartphone e auricolari.

Per garantire le norme di sicurezza anti contagio, i posti sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione ai numeri 346 3172795 o 349 7464516.

Al termine della visita, si potrà godere della bellezza del suggestivo chiostro gustando un aperitivo incluso nel costo del biglietto di ingresso.