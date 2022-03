Cosenza, allo ZERONOVENCENTO parte la raccolta fondi per l’Ucraina a ritmo di musica

COSENZA – Sabato 2 aprile dalle 20:00 allo ZERONOVENCENTO parte URBAN WAVE No war, iniziativa di solidarietà al popolo ucraino, promossa in collaborazione con Associazione Ucraina in Italia.

In via Cesare Marini a Cosenza, ogni weekend si alterneranno dj e band per promuovere la raccolta di medicinali e generi di prima necessità da destinare alla popolazione colpita dalla guerra.

ZERONOVENCENTO, ha messo a disposizione lo spazio di raccolta che prevede anche donazioni.

Primo appuntamento con il dj set di Vincenzo Misuraca e Buzzy.

Diretta Facebook sulla pagina di Radio Ciroma dalle 20,30 al link: https://m.facebook.com/radioci roma/

