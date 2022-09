Cosenza, applausi per il live dei The Kolors in Piazza dei Bruzi. Caruso ai giovani: «Conteniamo i consumi»

COSENZA – Una folla oceanica – ha accolto in Piazza dei Bruzi il live dei “The Kolors”, la formazione capeggiata da Stash Fiordispino, che a Cosenza ha concluso il Festival dell’Energia, promosso dal gruppo “Omnia é”, leader nel Sud Italia. L’evento conclusivo del Festival è stato organizzato da Omnia in partnership con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso con l’obiettivo di contribuire a trasferire nella popolazione e soprattutto nelle nuove generazioni modelli virtuosi di consumo energetico. Il Sindaco di Cosenza è stato accolto da un lungo applauso dalla sterminata platea di Piazza dei Bruzi, quando, prima del concerto, è salito sul palco insieme all’amministratore delegato di “Omnia é”, ing.Vincenzo D’Agostino.

Franz Caruso ha sottolineato la straordinaria partecipazione di pubblico e soprattutto dei tanti giovani che hanno riempito Piazza dei Bruzi fornendo un magnifico colpo d’occhio.

“Grazie a tutti questi giovani, a questi ragazze e ragazzi spettacolari – ha detto il Sindaco Franz Caruso -. Siete un mare – ha aggiunto – e non ci può essere soddisfazione più grande per noi che abbiamo voluto questa festa, vedervi così giovani, belli e allegri. Vedervi così allegri e festosi dà proprio l’idea di tanta energia che è quella che vi appartiene. Accanto a questo, però – ha aggiunto il primo cittadino – c’è il messaggio che noi vogliamo lanciare ed è quello di fare in modo che in un momento di difficoltà come quello attuale, nel quale – come sanno certamente meglio di voi i vostri genitori – le bollette sono salite alle stelle, è necessario da parte di tutti assumere comportamenti più responsabili e contenere i consumi energetici. Anche i piccoli gesti quotidiani, come spegnere una luce superflua, aiutano ad abbassare i consumi di energia. Questo messaggio, grazie alla musica e all’apporto che a questa iniziativa hanno dato i “The Kolors”, da Cosenza lo mandiamo al resto del nostro Paese perché venga accolto e divulgato sempre di più”.

Il Sindaco Franz Caruso ha poi ringraziato le forze dell’ordine, in particolare la Querstura di Cosenza, per la piena collaborazione che è stata garantita e che ha consentito la buona riuscita dell’evento, svoltosi in condizioni di assoluta sicurezza.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di “Omnia é” Vincenzo D’Agostino per aver organizzato il grande concerto conclusivo del Festival dell’energia proprio a Cosenza. D’Agostino ha poi indirizzato dal palco di Piazza dei Bruzi ai tantissimi giovani presenti un messaggio e insieme un consiglio: “studiate perché la conoscenza si trasforma in competenza che è valore e noi abbiamo bisogno di creare valore nella nostra terra. Non andate via, dovete restare qui – ha aggiunto D’Agostino- Dovete provarci. Oggi in Omnia energia lavorano cento persone e noi abbiamo creato valore nel nostro territorio e posso assicurarvi che è un risultato bellissimo e una soddisfazione enorme”. Prima del concerto il Sindaco Franz Caruso e l’ingegner D’Agostino avevano accolto il gruppo dei “The Kolors” con i quali si sono intrattenuti piacevolmente nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Quindi spazio alla musica con Stash e gli altri (Alex Fiordispino e Daniele Mona) a prendersi la scena e la piazza eseguendo i successi che hanno fatto breccia nel cuore dei giovani. Insomma, una grande festa, non disgiunta dall’impegno del gruppo per una svolta in senso dichiaratamente green. Ed è stato lo stesso leader Stash a farsi portavoce della necessità di mutare atteggiamento, in presenza di una crisi energetica epocale, richiamando i giovani ad un impegno quotidiano che possa invertire la rotta.