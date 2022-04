Cosenza, il mese della Terra al Museo dei Brettii e degli Enotri

COSENZA - "In occasione della Giornata mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, intendiamo fare alcune riflessioni sulle trasformazioni che il nostro Pianeta sta subendo e sulle prospettive future per proteggerlo. Siamo convinti che il mondo della Cultura abbia come obiettivo quello di veicolare messaggi che riescano a sensibilizzare la collettività su temi fondamentali, in questo caso l'Ambiente. Per questo motivo il Museo dei Brettii e degli Enotri ha deciso di organizzare tre diversi appuntamenti - il 22 aprile, il 3 maggio e il 13 maggio alle ore 17.30 - durante i quali, con l'ausilio di esperti e docenti dell'Università della Calabria, affronteremo tematiche legate ai problemi ambientali e alla salvaguardia del nostro Pianeta". A scriverlo in una nota il museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza