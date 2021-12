Cosenza, la carica dei Babbo Natale a Palazzo dei Bruzi

COSENZA – Con il naso all’insù ad attendere che Babbo Natale arrivi dall’alto. Tanti i bambini che questa sera hanno assistito all’evento che il Sindaco Franz Caruso, grazie all’iniziativa promossa da Edilizia Acrobatica Spa, ha voluto regalare alla città in occasione delle festività di fine anno. Il primo cittadino non ha voluto mancare all’appuntamento ed è stato circondato dall’entusiasmo dei bambini che hanno popolato Piazza dei Bruzi in attesa che Babbo Natale si calasse dal Palazzo di città. Con Franz Caruso allo spettacolo hanno assistito anche il Vice Sindaco Maria Pia Funaro, tra gli artefici dell’iniziativa, e, tra gli altri, gli Assessori Damiano Covelli e Giuseppina Incarnato. Presenti anche molti consiglieri comunali. “La calata di Babbo Natale” che Edilizia Acrobatica sta portando in giro per residenze municipali, palazzi storici ed altri monumenti, si è trasformata in una vera e propria carica di ben otto Babbo Natale-acrobati che hanno entusiasmato i tanti bambini accorsi in Piazza dei Bruzi, insieme ai loro genitori. Diverse associazioni che a Cosenza si occupano di minori hanno fatto sì che ad assistere allo spettacolo partecipassero anche quei bambini meno fortunati della città, ospiti delle case famiglia, che hanno potuto vivere un momento particolarmente emozionante. Durante le diverse tappe della “calata dei Babbo Natale” da Palazzo dei Bruzi, i protagonisti della divertente avventura e i loro spettatori hanno reciprocamente applaudito gli uni all’indirizzo degli altri. Il culmine si è avuto quando, una volta a terra, i Babbo Natale hanno distribuito dolci e caramelle per la gioia di tutti i partecipanti. Una iniziativa originale salutata con particolare entusiasmo da chi l’ha vissuta in prima persona e che valeva la pena ospitare, considerato anche il magnifico colpo d’occhio offerto dai Babbo Natale durante la loro discesa dal Palazzo municipale.