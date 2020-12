Cosenza, la mostra dei presepi cambia format ma si terrà comunque

COSENZA – Quest’anno, causa pandemia, la tradizionale mostra allestita dall’Associazione “Amici del Presepio” presso i locali del Museo Arti e Mestieri, sul Corso Telesio della nostra città, non avrà luogo. Tuttavia «l’associazione ha voluto ugualmente far pervenire il messaggio natalizio allestendo nelle vetrine del predetto Museo l’esposizione di 20 opere realizzate dai seguenti maestri presepisti: Massimiliano Battaglia, Antonio Marino, Roberto Filice, Pino Noto, Antonino Morrone, Francesco Cribari, Francesco Morcavallo, Rosario Macrì, Pierluigi Prezioso, Francesco Nicita, Gaetano Gigliotti, Jessica Adamo, Fausto De Rose e Alfredo Gargiulo».

«L’Associazione confida nella partecipazione dei cittadini che sicuramente non si faranno mancare il piacere di ammirare queste opere realizzate con l’intento di ricreare con perizia e grande professionalità la suggestiva atmosfera della grotta della natività, la vegetazione del luogo, le arti e i mestieri cioè tutto quello che si potrebbe riproporre nel presepio allestito nella propria abitazione».