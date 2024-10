Cosenza, presentata la 21ma edizione della festa del Cioccolato

Accrescere sempre più le presenze e la valenza di una festa che già lo scorso anno ha fatto registrare numeri da record, è l’obiettivo che con Publiepa ci siamo prefissati”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso presentando questa mattina, nell’ambito di un’apposita conferenza stampa, la 21° edizione della festa del Cioccolato che si terrà su Corso Mazzini i prossimi 25/26 e 27 ottobre.

“E’ questo un impegno ed un auspicio – ha proseguito Franz Caruso – per un evento che quest’anno abbiamo molto arricchito, inserendolo a pieno titolo nella programmazione ufficiale di eventi e spettacoli del Comune anche al fine di evidenziare un sostegno pieno e condiviso ad una manifestazione che offre tantissimo alla nostra città, certamente per l’indotto economico che genera, come anche per l’ immagine positiva del nostro territorio, che proietta a livello nazionale ed internazionale. Avremmo, infatti, dovuto ospitare maestri cioccolatieri francesi che, purtroppo, sono stati costretti a disdire la loro presenza a causa del maltempo che si è abbattuto sui loro territori, provocando gravi danni e disagi”. Franz Caruso ha, quindi, sottolineato la rete di partenariato di valore che quest’anno è stata costruita intorno alla festa del Cioccolato e che vede la presenza di CNA, CIA, Confcommercio e Coldiretti i cui rappresentanti provinciali hanno preso parte all’appuntamento con i giornalisti.

“Mi è particolarmente gradita la presenza dell’associazione IoNoiODV, che porta avanti politiche, da me apprezzatissime, di promozione dell’autonomia personale e sociale e del benessere psicofisico dei ragazzi Diversamente Abili, mediante percorsi psicopedagogici – ha sostenuto il sindaco Franz Caruso – che sarà protagonista della tre giorni con la “caffetteria sociale” gestita interamente dai ragazzi dell’associazione. Altra novità che mi piace sottolineare è la provocazione artistica di Alessandro Misasi giovane e promettente artista cosentino della scuola di danza Space 16, volta a promuovere i valori dell’inclusione”.

“Insomma- ha concluso il sindaco Franz Caruso – la Festa del Cioccolato non si consuma esclusivamente nella vendita del prodotto, ma è divenuto un momento di grande attrazione per l’intero territorio, in uno spaccato di partecipazione importante, per la città, ma anche per la provincia. Questa consapevolezza ci spinge a fare ogni anno di più e meglio”.

L’assessore alle attività produttive, Massimiliano Battaglia ha, dal canto suo, rimarcato la valenza della Festa del Cioccolato che “celebra il gusto del prodotto artigianale messo in vetrina non soltanto dai maestri calabresi, bensì da artisti ed espositori provenienti da tutto il Paese”. E’ toccato, quindi, a Pino De Rose snocciolare il ricco programma messo a punto.

La kermesse cosentina si ritaglia una precisa identità con una portata da evento nazionale a cui dà prestigio la partecipazione di importanti realtà italiane e autorità nel campo della pasticceria con stand, aree tematiche, show cooking a cura della Federazione Cuochi con gli Chef Fabbricatore, Trentinella, Spina e molti altri e laboratori didattici per i bambini con la Maestra Isabella Mascaro focalizzati sulla lavorazione del cosiddetto “cibo degli dei”.

Ospiti, ancora una volta, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Mancini-Tommasi”.

Anche quest’anno sarà conferito il riconoscimento “Maestro Cioccolatiere honoris causa” ad una personalità del territorio, l’anno scorso ne fu insignito il Sindaco della Città, Franz Caruso.

Quest’anno si è voluto dare maggiore importanza alla presenza delle associazioni che si dedicano ai ragazzi e alle persone diversamente abili ospitandole gratuitamente per far esprimere e conoscere i loro talenti.

Alcune performance artistiche arricchiranno l’edizione di quest’anno con esibizioni della Azzurra Ballet, dell’Hip Hop School Johnny Stellato, del Calisthenics Academy Cosenza.

Una chicca preparata per l’occasione sarà la performance PROVOCart a cura di inv4sion0fpr1vacy (Alessandro Misasi) e la scuola di danza Space16 – dance Academy di Nadia Mele.