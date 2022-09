Cosenza, proseguono gli appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri

COSENZA - Continua, il progetto MuseoON, che vedrà i seguenti appuntamenti: - martedi 20 settembre, alle ore 19.00, Cineforum, con la proiezione della prima parte di una delle saghe più note e famose del cinema americano, quella di Indiana Jones; - mercoledi 21 settembre, alle ore 17.30, Presentazione e lettura a staffetta del libro "Sclero" di Edoardo Vecchioni e, a seguire, incontri di cultura e cucina mediterranea, con cena etnica (gradita la prenotazione); - giovedi 22 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, secondo gli orari di apertura del Museo, Toccare è vedere, visite guidate accessibili ai non vedenti e agli ipovedenti. Alle 19.00 secondo appuntamento con il Cineforum e un altro episodio della saga di Indiana Jones; -domenica 25 settembre ritorna il secondo appuntamento di una domenica speciale al Museo: alle ore 11:00: Spettacolo teatrale per bambini e non, a cura del Teatro P di Lamezia - Ingresso libero e gratuito; alle ore 12:00: Sound Cultural Experience - Visita guidata con accompagnamento sonoro a cura di Carmela Bilotto, archeologa e guida turistica - Su prenotazione, € 7,00; alle ore 13:00: Pranzo con l'archeologo, con lo Chef Salvatore Murano della Trattoria Max di Cirò Marina e l'archeologa Stefania Mancuso. Un percorso culinario in cui scoprire gli aspetti culturali di ingredienti, prodotti e piatti tipici della nostra terra - Su prenotazione, € 20,00. Sound Cultural Experience + Pranzo dello chef con l'archeologo € 25,00 Info e prenotazioni 339 6523294 - 346 3172795 museionsrl@gmail.com Sabato 24 settembre, alle ore 18.00, ritorna la Stagione Concertistica Internazionale AUTUNNO MUSICALE, quest'anno alla sua XXIII Stagione. Per l'occasione ospiteremo il concerto "Rossini- Kovacs a braccetto" con Dominika Zamara, soprano; Nicola Bertolini, clarinetto; Maria Rita Panella, pianoforte