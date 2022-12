Cosenza, sarà un Natale al Museo. Il programma delle manifestazioni del Museo dei Brettii e degli Enotri

COSENZA – Giovedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, il Museo dei Brettii e degli Enotri sarà regolarmente aperto al pubblico e visitabile, come nei giorni festivi, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30.

Con l’occasione, la direttrice della struttura museale, Marilena Cerzoso, comunica che il Museo ha predisposto un calendario di iniziative, per adulti e bambini, per tutto il periodo delle festività natalizie. Si comincia proprio domani, 8 dicembre, alle ore 17,00, con l’accensione dell’albero: un “Babbo Natale brettio” accoglierà bambini e adulti con dolci omaggio e accompagnamento in note. Alle ore 18,00 è in programma, invece, un concerto straordinario della XXIII Edizione della Stagione Concertistica Internazionale “Autunno Musicale”, diretta dal Maestro Luigi Santo, dal titolo “Puro Flamenco”, con Carlos Piñana alla chitarra flamenca e Miguel Angel Orengo alle percussioni. L’affinità che caratterizza due strumenti come la chitarra e le percussioni risale alle sonorità folkloristiche delle popolazioni andaluse, sudamericane ed africane. Sarà proposto un concerto sì basato sul linguaggio tradizionale, ma con rivisitazioni alimentate da nuove idee musicali.

Le manifestazioni del “Natale al Museo” proseguiranno anche il 10, 17, 20 e 28 dicembre, sempre alle 18,00, con altri tre concerti della stagione “Autunno Musicale”. Saranno rispettivamente di scena: il “Trio MK all’opera”, con Monica Secondini al pianoforte, Klarasofia Palaferri, sempre al pianoforte e il soprano Mariangela Cafaro (il 10), i chitarristi Giacomo Brunini e Dario Atzori in “GUITARES EN RÊVERIE” (il 17), Manfred Preis al clarinetto, Marco Reiß al violino e Jonathan Alder al pianoforte che eseguiranno brani musicali dalla Germania tra romanticismo e novecento (il 20) e, il 28 dicembre, Vera Lizzio (pianoforte), Diana Nocchiero (pianoforte) e Alessandro Sparacino (voce recitante) in un omaggio alle donne per la regia dello stesso Alessandro Sparacino.

Completano il quadro degli appuntamenti, l’Archeotombolata del 21 dicembre, alle ore 17,00, con la partecipazione delle Case famiglia del Centro storico, l’antica tombolata “del muretto” del Rione Massa con il gruppo Facebook “Kiri da Massa” (il 29 dicembre alle ore 17,00). Il ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto in beneficienza. Dal 27 al 30 dicembre 2022 e dal 3 al 5 gennaio 2023 il programma andrà avanti con l’iniziativa “Vacanze di Natale al Museo”. Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 saranno organizzati giochi e laboratori a tema archeologico e natalizio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, su prenotazione.

Le manifestazioni si concluderanno giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 17,00, con “Aspettando la Befana”, grande festa di chiusura delle vacanze natalizie per i bambini che hanno partecipato ai giochi e laboratori e per le loro famiglie.

Per info e prenotazioni si può telefonare allo 098423303.