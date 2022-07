Cosenza, Stelle al Castello Svevo “La scienza di guerre stellari”

COSENZA – Giovedì 28 luglio alle ore 21:00 si svolgerà la seconda serata di “Stelle al Castello” appuntamento ormai giunto alla sua quinta edizione.

Ospite dell’evento sarà Luca Perri, dottore in Fisica e Astrofisica, astrofisico INAF dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco, tra i massimi esponenti in Italia di divulgazione scientifica. Campione italiano e finalista internazionale di FameLab 2015, membro del Comitato Scientifico del CICAPFest e Responsabile scientifico di BergamoScienza, è autore di diversi libri e conduttore di trasmissioni di Rai Cultura.

Le tematiche del suo intervento verteranno sulle scoperte scientifiche correlate al mondo della fantascienza: “Iperspazio, pistole laser, droidi, porti spaziali e una misteriosa Forza capace di connettere tutti gli esseri viventi. Ma quanto la fantascienza attinge dalla scienza reale per ricreare questi mondi e civiltà? Sulla Terra sappiamo costruire una spada laser? Quali tecnologie della Morte Nera abbiamo sviluppato? Sapremmo costruire il Millennium Falcon? E riusciremmo a pilotarlo in una fascia di asteroidi? C’è però un altro aspetto da considerare: quanto la scienza trae ispirazione dalla fantascienza cinematografica? Un quiz interattivo per capire quanto il rapporto fra fantasia e scoperte sia più stretto di quel che si immagini. E, soprattutto, per scoprire che la relazione non è a senso unico”.

Sarà inoltre possibile intraprendere un viaggio affascinante tre le costellazioni, con l’osservatorio astronomico “Dal Telescopio Al Mito” a cura del Gruppo Astrofili Menkalinan: il cosmo visto ed interpretato con occhi scientifici, ma anche attraverso lo sguardo delle antiche civiltà e dei loro miti.

L’evento è inserito nel progetto Cultural Crossing. Incroci d’Arte, Identità e Patrimonio finanziato dalla Regione Calabria per le attività di animazione dei beni culturali (PAC CALABRIA 2007/2013).

TICKET

– 6 euro: intero;

– 4 euro: ridotto per universitari (acquisto solo alla biglietteria del Castello, previa esibizione tesserino universitario);

– Gratuito fino ai 6 anni.