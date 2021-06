Cosenza, torna Alterazioni Film Festival: dalla festa del rock alla fiera del disco e del vinile

COSENZA – Ritorna a Cosenza ALTERAZIONI Festival, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Concerti, mostre, artigianato della musica e fiera del disco e del vinile. Il tutto dal 9 all’11 luglio, più l’appuntamento con il concerto della band britannica Matt Bianco, il 15 luglio, che chiuderà questo primo atto di Alterazioni Festival, che riprenderà poi ad ottobre con altri appuntamenti.

Ideato ed organizzato da MkLive, ALTERAZIONI Festival partirà con una tre giorni intensa, il 9, 10 e 11 luglio con la mostra KEEP ON ROCKIN – Viaggio nella Storia del Rock, la Fiera del Disco e del Vinile e la Mostra degli Artigiani della Musica.

Dopo l’esordio della scorsa edizione, con le esposizioni dedicate a Pink Floyd, Queen e David Bowie, quest’anno i saloni espositivi dell’ex Mam in corso Telesio 17, nel centro storico di Cosenza, ospiteranno KEEP ON ROCKIN – Viaggio nella Storia del Rock, la prima mostra dedicata ad Oasis e Pearl Jam , con fotografie, memorabilia, rarità discografiche e tanto altro.

L’inaugurazione della mostra è prevista per il 9 luglio alle 17 e sarà visitabile fino all’11 luglio, dalle 10 alle 22.

Si intitola “Got some…” la sezione dedicata ai Pearl Jam ed è a cura di Henry Ruggeri, fotografo dal 2007 di Virgin Radio e realizzata in collaborazione con Pearl Jam on Line, sito Italiano dedicato alla band di Seattle e con il fans club ufficiale dei Pearl Jam.

E’ intitolata invece “Wonderwall” la sezione della mostra dedicata agli Oasis, a cura di Oasis Fans Club, il fans club ufficiale della band dal 1996 e l’unico autorizzato dalla casa discografica e da Noel Gallagher.

Contemporaneamente, nel verde della Villa Vecchia, nel cuore del centro storico di Cosenza, altri due appuntamenti per gli amanti della musica sotto ogni forma.

Sempre dal 9 all’11 luglio, si terrà una nuova edizione della Fiera del disco e del vinile, quest’anno assieme alla Mostra degli artigiani della musica. Tre giorni di immersione totale tra oggettistica vintage e musica, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile. Il tutto prenderà il via venerdì 9, alle 16 e 30 (e nei giorni seguenti dalle 10) e fino alle 21 e 30.

Ultimo appuntamento con questa prima parte di Alterazioni Festival è il tanto atteso concerto dei Matt Bianco, il 15 luglio nel magnifico scenario del Castello Svevo di Cosenza. I Matt Bianco sono una band britannica nata nel 1983, da annoverare tra quei cantanti o gruppi musicali che hanno proposto al grande pubblico uno stile pop-soul piuttosto sofisticato. Per Alterazioni Festival si esibiranno con questa formazione: Mark Reilly ed Elisabeth Antwi alla voce; Sebastiaan De Krom alla batteria; Geoffry Gascoyne al basso doppio; Martin Shaw alla tromba; David O´Higgins al sassofono e Graham Harvey al pianoforte e alle tastiere.