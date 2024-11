Cpi Cosenza e Cpi Paola promuovono i corsi professionalizzanti dell’ITS Academy Tirreno

I Centri per l’Impiego di Paola e di Cosenza, in collaborazione con l’Its Tirreno Academy di Fuscaldo, in due distinte sessioni di orientamento – rispettivamente venerdì 25 a Fuscaldo, nella sede dell’ITS e mercoledì 30 ottobre, nella sede di Confcommercio Cosenza – hanno presentato i due nuovi corsi formativi e professionalizzanti di prossima partenza.

In particolare, si tratta dei corsi per:

– tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale (area tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica);

– tecnico superiore per l’efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture (area riparazione impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione che da anni i Centri per l’Impiego della Regione Calabria portano avanti con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) della regione che erogano percorsi post-diploma per una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono calibrati per lo sviluppo di nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio e, quindi, alla formazione di profili di elevata specializzazione, fra quelli più richiesti nel tessuto economico territoriale e con le competenze teorico-pratiche necessarie per un pronto inserimento occupazionale.

A Fuscaldo il responsabile del Centro per l’Impiego di Paola, Domenico Abramo, coadiuvato dalla funzionaria Teresa Aloi, ha illustrato l’importante partnership che lega gli ITS con i Centri per l’Impiego e le significative opportunità formative/lavorative per i giovani che intendono intraprendere il percorso che rientra nell’offerta formativa degli ITS. “La grande partecipazione alla sessione orientativa in ingresso, che periodicamente attuiamo con l’ITS del territorio – ha affermato Abramo – è frutto del lavoro svolto dal CpI di Paola che è costantemente al fianco dei nostri utenti che ricevono, attraverso i canali di comunicazione smart, tutte le news e tutte le opportunità utili al loro inserimento lavorativo, in linea a quanto disposto dalla Regione Calabria e in particolare dal Dipartimento Lavoro regionale”. “I due corsi attivati dall’ITS Tirreno – ha proseguito Abramo – offrono la possibilità a 40 corsisti, divisi in due aule, di formarsi ed essere inseriti in contesti aziendali, attraverso dei tirocini formativi. Per loro è prevista l’assunzione con regolare contratto di lavoro per una quota pari all’80%. Inoltre, molti potranno sfruttare la qualifica acquisita per l’avviamento di attività di tipo autonomo/imprenditoriale”.

Nel corso della presentazione di Cosenza, introdotta dal presidente dell’ITS Tirreno, Carlo Migliori, il responsabile Centro per l’Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato, ha invece illustrato la complessa e consolidata rete di partnership con gli attori del territorio per quanto riguarda i servizi pubblici per il lavoro, sottolineando l’importanza dei percorsi formativi per una transizione consapevole dalla scuola al mondo lavorativo. “Il ruolo dei Centri per l’Impiego negli ultimi anni è cambiato, così come l’approccio con l’utenza. Si è passati dall’idea di collocamento a quella di Centro per l’impiego come punto nodale della rete territoriale per le politiche attive ed inclusive. Queste hanno l’obiettivo di favorire un accompagnamento mirato all’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso interventi specifici quali tirocini di inclusione, corsi d formazione, orientamento specialistico, incrocio domanda-offerta. Operiamo, quindi, in sinergia con enti pubblici e privati, aziende, entri del terzo settore, comparto industriale, perché solo facendo rete si possono raggiungere risultati concreti e, ognuno per la propria parte, contribuire allo sviluppo del territorio. Non in ultimo, di questa rete territoriale fanno parte anche le scuole e gli istituti tecnici superiori – Its che attraverso i loro corsi permettono ai giovani di acquisire competenze e professionalità spendibili sia nel tessuto lavorativo locale che in quello nazionale”. “Giornate come questa – ha concluso Cuconato – sono, quindi, importanti per un accompagnamento consapevole dei ragazzi, che non intendono proseguire gli studi con una formazione accademico-tradizionale, dalla scuola al mercato del lavoro”.

In rappresentanza del Cpi presenti anche i funzionari Sonia Brindisi, in qualità di referente d’area per le politiche attive e inclusive, e Serafino Perri, referente del servizio incontro domanda-offerta, che hanno dato ulteriori informazioni e sciolto ogni dubbio dei presenti – circa 150 fra interessati e potenziali corsisti (tra cui percettori di un sostegno al reddito), oltre ad una nutrita delegazione di studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico Brutium di Cosenza, sulla scia del partenariato “Insieme creiamo il futuro” stipulato tra il CPI e alcuni Istituti Superiori di Cosenza. In particolare, Brindisi ha spiegato come la valorizzazione delle competenze e delle qualifiche sia oggi più richiesta dalle imprese del territorio rispetto ai soli incentivi all’occupazione – sgravi fiscali che sono fini a sé stessi e non costituiscono un investimento a lungo termine come può essere la formazione professionalizzante.

Particolarmente significativa è stata, inoltre, la presenza di Klaus Algieri che, nella duplice veste di presidente di Confcommercio Cosenza e di imprenditore, nel lodare l’iniziativa, ha ribadito la valorizzazione di questo tipo di percorsi formativi per soddisfare i fabbisogni occupazionali delle aziende associate del territorio. Algieri ha quindi fortemente invitato la platea allo studio e alla formazione.