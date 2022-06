Cresce l’attesa per Madame al Roccella Summer Festival

ROCCELLA (RC) – Manca sempre meno al “MADAME IN TOUR ESTATE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. che porterà l’artista anche in Calabria.

Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel corso del tour di grandissimo successo nei più importanti club italiani, che ha registrato il sold out nella quasi totalità delle tappe, dal 26 giugno l’artista è pronta a tornare sul palco per un’estate all’insegna della musica dal vivo.

Sono 12 le date estive che vedranno MADAME protagonista dei principali festival estivi.

Di seguito il calendario di “MADAME IN TOUR ESTATE 2022”:

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA, ROMA

8 LUGLIO – SUMMER VIBEZ FESTIVAL, FERRARA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL, GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN)

20 LUGLIO – CASERTA MUSIC FESTIVAL, CASERTA

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – FORTEZZA MEDICEA, SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS)

Info biglietti su www.friendsandpartners.it

IL TOUR

Il “MADAME IN TOUR” è stata l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato Triplo Disco di PLATINO, pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro), il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco di Platino) e “Bugie” feat. Rkomi & Carl Brave (oro). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.