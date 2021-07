Dal 14 luglio iscrizioni aperte ai corsi di laurea dell’Università della Calabria

RENDE (CS) – Dal prossimo 14 luglio e fino al 26 agosto sarà possibile presentare domanda ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/2022.

I posti a disposizione in questa fase sono 3.924, che si sommano ai 395 previsti per i corsi soggetti a vincoli ministeriali e regolati da bandi specifici (Conservazione e Restauro dei beni culturali, Ingegneria edile-architettura, Medicina e Tecnologie digitali, Scienze della formazione primaria) e ai circa 1.300 già assegnati nella fase di ammissione anticipata.

Le aspiranti matricole troveranno un’offerta profondamente rinnovata, con l’attivazione di nuovi corsi e l’aggiornamento di quelli esistenti (maggiori dettagli qui).

COME ISCRIVERSI

La domanda di ammissione deve essere compilata on line, sul portale Esse3 Unical. Le aspiranti matricole dovranno prima registrarsi (nel caso in cui non lo abbiano già fatto) e poi accedere al sistema con le credenziali ottenute. Effettuato l’accesso, occorre selezionare, da ‘Menu’, ‘Segreteria’ e poi ‘Bandi d’ammissione’. A quel punto sarà possibile compilare la domanda, scegliendo un solo corso di laurea , tra quelli previsti nel bando di ammissione ‘standard’.

È possibile invece partecipare contemporaneamente a più concorsi d’ammissione presso l’Unical, nel caso in cui siano disciplinati da bandi diversi (ovvero si può concorrere per uno dei corsi di laurea previsti dal bando standard e per quelli regolati da test d’accesso nazionale come Conservazione e Restauro dei beni culturali, Ingegneria edile-architettura, Medicina e Tecnologie digitali, Scienze della Formazione primaria).

GRADUATORIE ­

Saranno stilate in base al voto di diploma, fatta eccezione per i corsi dei Dipartimenti di “Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica” (Dimes) e di Matematica e Informatica (Demacs), che valuteranno anche l’esito del test Tolc-I.

Le graduatorie di ammissione ai corsi di laurea del Dimes (Ingegneria chimica, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica) terranno conto del punteggio riportato nel Tolc-I e del voto di diploma. L’ammissione ai corsi del Demacs (Matematica e Informatica) è regolata invece solo dal punteggio della prova (a parità di risultato, si prenderà in considerazione il voto di diploma).

I Tolc-I presso l’Unical si potranno svolgere, in modalità on line, nei giorni 27 e 30 agosto e 1 e 2 settembre. Chi ha già sostenuto il Tolc-I potrà allegare il risultato su Esse3.

Anche chi aspira all’ammissione ai corsi di laurea dei Dipartimenti di Fisica (Fisica e Scienza e Ingegneria dei materiali) e di Ingegneria Civile (Ingegneria Civile) dovrà sostenere il Tolc-I obbligatoriamente, pena l’esclusione: il risultato non sarà però utilizzato per la graduatoria, che terrà conto solo del voto del diploma. Il Tolc sarà usato per la valutazione dell’adeguata preparazione iniziale e, quindi, per l’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da estinguere nel corso del primo anno.

Un test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale, per l’eventuale attribuzione di OFA, è previsto in tutti gli altri Dipartimenti, ma non è vincolante ai fini dell’ammissione.

Per maggiori dettagli occorre fare riferimento al Bando d’ammissione e all’allegato “Criteri e scelte dipartimentali”.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 30 agosto (e il 7 settembre quella dei corsi con obbligo di test). La graduatoria definitiva uscirà il 2 settembre (e il 10 per i corsi che prevedono test obbligatorio). Se si risulta vincitori, è possibile immatricolarsi entro 6 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva pagando la prima rata di 16,50 euro.

PRE-CORSI

Con la compilazione della domanda di ammissione, all’aspirante matricola sarà anche chiesto di rispondere a un questionario e di aderire ai pre-corsi: un piano di attività formative d’introduzione allo studio universitario, che saranno erogati a distanza nel mese di settembre. I pre-corsi hanno l’obiettivo di rafforzare le conoscenze di base in inglese, matematica, comprensione del testo e logica. Sono aperti a tutte le matricole e fortemente raccomandati per i nuovi iscritti che riporteranno dopo i test d’ingresso obblighi formativi.

ORIENTAMENTO

Torna quest’anno l’orientamento in presenza. Nel mese di luglio sono previsti tre eventi preserali (19, 28 e 29 dalle 18 alle 20 in piazza Vermicelli, di fronte al Teatro Auditorium).

Dal 16 luglio e fino al termine delle iscrizioni sarà inoltre attivo il servizio di orientamento on line (Unical risponde).