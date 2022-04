Daniele Fabio in concerto a Mendicino, un viaggio alla scoperta delle antiche radi

MENDICINO (CS) – Arrangiamenti originali ed intimi che hanno visto la luce durante il periodo della pandemia e (ri)scoperta delle antiche tradizioni popolari della musica italiana. È “Istantanee… sul Mediterraneo”, il concerto del compositore e musicista calabrese Daniele Fabio, accompagnato dalla narrazione di Rino Amato, in programma per venerdì 8 aprile alle 18 al Parco degli Enotri di Mendicino (Cs). L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Aria, che si occupa di diffondere eventi musicali, rientra tra gli appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione Carical, presieduta da Luigi Morrone, nell’ambito del programma elaborato dal Presidente del Premio per la Cultura Mediterranea, Mario Bozzo.

“Istantanee…sul Mediterraneo” costituisce un minuzioso progetto di ricerca, elaborazione, composizione e arrangiamento, che ruota attorno al patrimonio artistico delle musiche tradizionali mediterranee, con particolare riferimento alle radici della musica italiana, che da sempre si è intrecciata con quelle di altri popoli. Daniele Fabio, chitarra e voce, e Rino Amato, attore e voce narrante, dialogheranno durante il concerto, coinvolgendo il pubblico in percorsi appassionanti ed emozionanti. Il repertorio dello spettacolo è costituito da musiche composte da Daniele Fabio tratte dai suoi dischi da solista “Mondi Interni” e “Istantanee”. L’intento è quello di riscoprire le antiche radici mediterranee ed italiane, attraverso le sei corde della chitarra classica, da sempre trait d’union tra il mondo popolare e quello della musica classica. Daniele Fabio è compositore, chitarrista, artista eclettico e mente creativa, fortemente apprezzato in Italia e all’estero. Svolge un’intensa attività concertistica, sia da solista che con diverse formazioni e vanta una densa produzione compositiva. Ha partecipato a varie produzioni discografiche, teatrali, editoriali, realizzando colonne sonore, brani inediti, trascrizioni e arrangiamenti, per affermati concertisti. Ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, come il Premio “Ali sul Mediterraneo” 2021. Nella sua musica, diversi linguaggi sonori convergono in un unico canale di comunicazione, con influenze che spaziano dalla musica colta occidentale, al flamenco, al jazz, alla world music, alla musica elettronica, dando origine ad un proprio stile fortemente riconoscibile sia come compositore che come concertista.