Danza, Stillante e Vorzillo conquistano l’argento nella gara nazionale di Rimini

COSENZA – Passione, coraggio e sentimento. Sono le tre qualità che hanno permesso a una coppia di giovani atleti, Antonio Stillante, di Castrovillari, e Vorzillo Alessia, partenopea, di conquistare il secondo posto al PLAY HALL di Riccione, il 14 marzo scorso, dove si è svolta la prima gara nazionale italiana di danza.

‘FIDS RIPARTIAMO’, è il titolo dell’evento organizzato dalla federazione italiana danza sportiva (Fids), con tutte le preucazioni anti-Covid richieste dal periodo.

I giovani ballerini hanno guadagnato il secondo posto nella categoria 14/15 classe A specialità danze latino americane. La giovane coppia iscritta alla Asd Sarà Danza di Castrovillari, sotto la guida degli insegnanti Sara Mola, Veronica Tammaro e Mario Palermo, hanno offerto ai giudici una performance di caratura tecnica e artistica altissima, sfoggiando la loro preparazione e il loro talento da performer in tutte e 5 le danze latino americane(Samba, cha cha cha, la rumba, paso Doble e jive). Una grande impresa, considerando che i due ballano insieme da circa 1 anno e mezzo tra lockdown, restrizioni Covid , e la distanza geografica.

“Si tratta di veri e propri atleti al 100% cresciuti su a ‘pane studio e danza sportiva’”, dice chi li conosce. Giovani e promettenti, i due ballerini hanno tutte le carte in tavola per diventare astri nascenti della danza questa. Per i grandi maestri della danza sportiva vedono in Antonio e Alessia il futuro di questa disciplina, non solo in campo nazionale, ma anche internazionale.